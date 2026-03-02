Volta Labs marque un tournant positif dans la génomique automatisée

Tout d’abord, Volta Labs s’impose comme un acteur clé de la génomique automatisée. D’ailleurs, à l’AGBT 2026, l’entreprise a annoncé des nouveautés majeures. Entre nouveaux produits et partenariats stratégiques, la marque souhaite ainsi faciliter la préparation des échantillons pour le séquençage du génome. Dès lors, découvrons pourquoi ces avancées passionnent aujourd’hui l’écosystème scientifique.

Des collaborations stratégiques pour transformer la génomique automatisée

Volta Labs n’avance pas seul. Cette année, l’entreprise a conclu des partenariats avec des acteurs majeurs. Parmi eux, Roche avec sa solution AXELIOS 1 et Watchmaker Genomics. Ces collaborations ouvrent la voie à une préparation automatisée des bibliothèques d’ADN.

Les flux de travail deviennent plus fluides avec Callisto™, leur plateforme phare. Désormais, les séquenceurs de nouvelle génération profitent d’une meilleure automatisation, du prélèvement à la préparation. Cette ambition commune vise à simplifier la vie des laboratoires.

Intégration de Callisto™ avec Roche AXELIOS 1 et Watchmaker Genomics

Avec Roche, la plateforme Callisto™ intègre le flux AXELIOS 1 SBX-D. Les utilisateurs bénéficient d’une extraction d’ADN embarquée et d’une solution complète. Look aussi du côté de Watchmaker Genomics : le kit Callisto™ pour la fragmentation enzymatique révolutionne le séquençage génomique.

Grâce à une automatisation totale, le séquençage sans PCR devient accessible. Les laboratoires gagnent en temps et en qualité, même pour des échantillons complexes.

Des applications cliniques validées à grande échelle grâce à Callisto

Les innovations Volta Labs ne restent pas théoriques. À l’AGBT, des institutions de renommée, telles que l’UMC Utrecht, ont validé les solutions en conditions réelles. Elles ont constaté des progrès en termes de cohérence et de fiabilité.

Plus de rapidité pour le séquençage de l’ADN tumoral

Meilleure reproductibilité des résultats

Optimisation du suivi des patients en oncologie

Ces résultats confortent la place de Callisto™ comme plateforme universelle d’automatisation pour la génomique moderne.

Avec une vision tournée vers des workflows prédéveloppés, Volta Labs poursuit sa mission. L’automatisation des tâches libère du temps pour l’innovation et accélère la recherche. Grâce à ses partenariats, la marque rend le séquençage aussi simple que d’appuyer sur un bouton. L’avenir de la génomique s’annonce plus accessible et fiable que jamais.

Lisez notre dernier article tech : ElevenLabs : tout savoir sur cette intelligence artificielle qui génère des voix