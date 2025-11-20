ChatGPT 5.1 : la mise à jour qui veut faire oublier la déception de GPT-5 ?

OpenAI vient de lancer ChatGPT 5.1, une évolution attendue après les critiques essuyées par GPT-5. Cette nouvelle version promet des échanges plus naturels, plus intelligents et mieux adaptés aux besoins des utilisateurs. Avec deux modes distincts et des personnalités ajustables, l’entreprise cherche à améliorer l’expérience globale de son chatbot phare.

ChatGPT 5.1 : un modèle corrigé pour des interactions plus fluides

Pour rappel, GPT-5 avait laissé un goût amer à de nombreux utilisateurs. Pour cause, ses réponses étaient jugées trop courtes, parfois peu pertinentes et manquaient de chaleur. Pourtant, il avait montré des progrès notables dans les tâches complexes comme le codage ou les mathématiques. OpenAI veut corriger ces défauts avec GPT-5.1. Ce modèle est présenté comme plus chaleureux, plus intelligent et surtout plus apte à suivre les instructions.

Deux versions coexistent désormais. La première version, Instant, vise à répondre rapidement et de manière conversationnelle. Quant à la seconde version, Thinking, elle sert à effectuer un raisonnement plus profond et aux tâches complexes.

Personnalisation et nouvelles « personnalités » d’IA

Une autre nouveauté majeure de ChatGPT 5.1 est la possibilité de personnaliser davantage les échanges. OpenAI a effectivement introduit des personnalités d’IA qui s’adaptent au style de chaque utilisateur. L’objectif est de rendre les conversations plus naturelles. De plus, OpenAI veut donner l’impression que l’IA comprend mieux le ton et les attentes de son interlocuteur.

Le but de l’entreprise serait de renforcer l’attachement des utilisateurs et rendre l’outil plus agréable au quotidien. Que ce soit pour un usage professionnel, éducatif ou personnel, ChatGPT 5.1 cherche à offrir une expérience plus humaine et plus flexible. OpenAI espère ainsi transformer la déception de GPT-5 en un tremplin vers une IA plus conviviale et performante.