Actualités

ChatGPT 5.1 : la mise à jour qui veut faire oublier la déception de GPT-5 ?

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 19 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
chatgpt 5.1

OpenAI vient de lancer ChatGPT 5.1, une évolution attendue après les critiques essuyées par GPT-5. Cette nouvelle version promet des échanges plus naturels, plus intelligents et mieux adaptés aux besoins des utilisateurs. Avec deux modes distincts et des personnalités ajustables, l’entreprise cherche à améliorer l’expérience globale de son chatbot phare.

ChatGPT 5.1 : un modèle corrigé pour des interactions plus fluides

Pour rappel, GPT-5 avait laissé un goût amer à de nombreux utilisateurs. Pour cause, ses réponses étaient jugées trop courtes, parfois peu pertinentes et manquaient de chaleur. Pourtant, il avait montré des progrès notables dans les tâches complexes comme le codage ou les mathématiques. OpenAI veut corriger ces défauts avec GPT-5.1. Ce modèle est présenté comme plus chaleureux, plus intelligent et surtout plus apte à suivre les instructions.

Deux versions coexistent désormais. La première version, Instant, vise à répondre rapidement et de manière conversationnelle. Quant à la seconde version, Thinking, elle sert à effectuer un raisonnement plus profond et aux tâches complexes.

Personnalisation et nouvelles « personnalités » d’IA

Une autre nouveauté majeure de ChatGPT 5.1 est la possibilité de personnaliser davantage les échanges. OpenAI a effectivement introduit des personnalités d’IA qui s’adaptent au style de chaque utilisateur. L’objectif est de rendre les conversations plus naturelles. De plus, OpenAI veut donner l’impression que l’IA comprend mieux le ton et les attentes de son interlocuteur.

Le but de l’entreprise serait de renforcer l’attachement des utilisateurs et rendre l’outil plus agréable au quotidien. Que ce soit pour un usage professionnel, éducatif ou personnel, ChatGPT 5.1 cherche à offrir une expérience plus humaine et plus flexible. OpenAI espère ainsi transformer la déception de GPT-5 en un tremplin vers une IA plus conviviale et performante.

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 19 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

BrowserStack lance un agent IA qui réduit les pannes lors des tests logiciels automatisés.
BrowserStack facilite la vie des développeurs avec un agent IA performant
il y a 27 minutes
Découvrez les offres exclusives sur le téléviseur QLED METZ 32MQF7000Z pour le Black Friday.
Profitez des offres exceptionnelles sur le téléviseur QLED METZ 32MQF7000Z
il y a 15 heures
google wi-fi public
Google alerte contre les dangers cachés du Wi-Fi public
il y a 15 heures
the-game-awards-2025
The Game Awards 2025 : la liste des nominés est enfin disponible, Clair Obscur domine ! 
il y a 16 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page