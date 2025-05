CHERRY – Innovation audacieuse : Plongez dans l’univers MX Northern Light

CHERRY, reconnu comme un leader mondial de l’innovation dans les commutateurs mécaniques, dévoile aujourd’hui son dernier bijou : le switch linéaire MX Northern Light. En effet, cette nouvelle édition promet de révolutionner l’expérience de frappe en alliant fluidité et design audacieux.

Une conception minutieuse au service de l’innovation

Les ingénieurs passionnés de CHERRY ont travaillé avec soin pour créer ce switch linéaire qui rend hommage aux fans de claviers. Le secret ? Une technologie MX2A de pointe intégrée dans un boîtier supérieur ultra-poli et une base bleue, conférant un look et une performance distingués.

« C’est notre commutateur linéaire le plus abouti à ce jour, conçu pour celles et ceux qui nous ont inspirés », confie Joakim Jansson, Head of Product Manager chez CHERRY. En effet, le MX Northern Light incarne une parfaite harmonie entre précision mécanique et innovation. Il répond aux attentes des utilisateurs, fidèle à la réputation de la marque.

Un bundle exclusif : CHERRY XTRFY K5V2 + GP6 Northern Light

Pour célébrer ce lancement, CHERRY XTRFY présente un pack exclusif qui ravira les adeptes de performance et de design. En outre, ce bundle limité inclut le clavier compact ultra-personnalisable K5V2, équipé des nouveaux switches MX Northern Light. Il comprend également le tapis de souris GP6 Northern Light XL assorti. Imprégné de l’inspiration des aurores boréales, ce pack combine style et fonctionnalité.

Conçu pour les passionnés par des passionnés, le Northern Light offre une frappe linéaire adoucie et silencieuse, idéale pour le gaming et les sessions de travail intensif.

Technologie au service de la performance

Le switch MX Northern Light est équipé des innovations suivantes :

Lubrifiant premium appliqué en usine pour une réduction des frictions

appliqué en usine pour une Ressort à amortissement sonore pour un profil acoustique doux

pour un profil acoustique doux Géométrie optimisée de la tige pour un glissement naturel

de la tige pour un glissement naturel Boîtier supérieur poli pour une activation ultra-douce

La technologie Gold Crosspoint garantit une performance constante et une longévité exceptionnelle, évaluée à 50 millions de frappes. En conséquence, ces caractéristiques rendent le commutateur indispensable pour les amateurs de vitesse et de précision.

En conclusion, CHERRY fait à nouveau preuve d’innovation avec son switch MX Northern Light. Découvrez une expérience de frappe unique en visitant le site cherry.de. Les passionnés de claviers, êtes-vous prêts à être séduits par cette nouvelle innovation ? Partagez vos avis et venez en discuter avec nous !