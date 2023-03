Chrome 111 est disponible : voici les nouveautés du navigateur de Google

Google vient de déployer Chrome 111. À travers cette nouvelle mise à jour, la firme américaine propose quelques nouveautés notables pour son navigateur web. Nous retrouvons notamment des améliorations du côté des téléchargements, du partage de données personnelles ou encore du mode picture-in-picture.

Après avoir préservé l’autonomie et les performances avec de nouvelles fonctionnalités avec Chrome 110, il est temps de passer à Chrome 111 pour Google.

Dans cette nouvelle version, disponible depuis le 7 mars 2023, Google a tout d’abord introduit quelques changements inhérents aux téléchargements. Pour rappel, une icône dédiée à côté de la barre d’adresse affichant les téléchargements en cours et terminés lorsqu’on clique dessus est disponible depuis Chrome 99. Désormais, Chrome 111 ajoute un badge sur l’icône pour préciser le nombre de téléchargements en cours. La nouveauté est à activer manuellement pour l’instant. Pour cela, il faut activer le flag suivant : chrome://flags/#download-bubble et chrome://flags#download-bubble-v2.

La seconde nouveauté de Chrome 111 se passe du côté de la gestion des données personnelles. En effet, les autorisations accordées vont désormais être révoquées automatiquement lorsque vous ne visitez plus certains sites. Dans les détails, les permissions données à des sites non visités depuis les deux derniers mois seront automatiquement supprimées.

Chrome 111 ajoute ensuite une belle nouveauté pour le mode picture-in-picutre. En effet, les développeurs peuvent maintenant utiliser une API pour permettre d’utiliser ce mode pour n’importe quel élément d’une page web. La fonctionnalité n’est ainsi plus réservée aux vidéos. Google montre ainsi un timer Pomodoro en mode picture-in-picture.

Pour finir, nous apprenons que des améliorations ont été faites du côté de la navigation dans les applications web. Google mentionne notamment que Chrome propose des transitions plus fluides grâce à l’introduction d’une nouvelle API.

La mise à jour Chrome 111 est d’ores et déjà disponible sur Windows et Mac. Pour l’installer, rendez-vous dans les paramètres et accédez à la section À propos de Chrome.