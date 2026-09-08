Claude : pourquoi Anthropic déconnecte certains comptes ?

Anthropic applique des mesures de sécurité strictes pour protéger les utilisateurs de son agent conversationnel, Claude. En effet, la firme déconnecte automatiquement les comptes compromis, supprime les cartes bancaires enregistrées et rembourse les frais frauduleux. Des pirates informatiques exploitent effectivement des sessions volées pour épuiser les quotas d’utilisation des victimes.

Des logiciels malveillants siphonnent les jetons de connexion

L’entreprise précise qu’aucune faille n’a touché ses propres serveurs. Apparemment, les pirates infectent directement les ordinateurs des clients avec des malwares voleurs d’informations, appelés infostealers. Ces programmes malveillants dérobent les cookies de session conservés par les navigateurs web.

Les pirates réutilisent ensuite ces jetons pour prendre le contrôle des profils sans déclencher les sécurités habituelles. Ils contournent ainsi le mot de passe et l’authentification à deux facteurs. Une fois à l’intérieur, les cybercriminels consomment les crédits d’intelligence artificielle et souscrivent des options payantes aux dépens de leur cible.

Plusieurs malwares visent Windows et macOS

Les spécialistes identifient plusieurs familles de logiciels malveillants responsables de ces attaques. Sur Windows, les programmes Vidar, Lumma, StealC, RedLine et Acreed orchestrent ces vols. Sur macOS, le logiciel Atomic Stealer touche un nombre plus restreint de Mac.

Ces outils ne visent pas uniquement Claude. Il s’agit de programmes génériques diffusés via des téléchargements piégés sur Internet. Ils collectent l’ensemble des identifiants enregistrés et des cookies de navigation.

L’intérêt des pirates pour la revente d’accès IA

Les accès piratés aux assistants virtuels alimentent un marché noir très lucratif. Les cybercriminels regroupent les comptes volés sur des plateformes de revente pour proposer l’accès à des services comme Claude, ChatGPT ou Gemini à bas prix. Ce trafic permet aux acheteurs de profiter de la puissance de calcul des outils d’IA sans payer le tarif officiel.

Ces usages renforcent l’attractivité des outils d’Anthropic, qui enrichit continuellement ses fonctionnalités pour améliorer l’expérience globale. Récemment, Anthropic unifie la mémoire de Claude entre les discussions et les sessions Cowork, ce qui rend le service encore plus puissant.

Les consignes de sécurité à appliquer impérativement avant d’utiliser Claude

La déconnexion forcée par Anthropic stoppe temporairement l’intrusion. Toutefois, elle ne supprime pas le logiciel malveillant de la machine. L’éditeur recommande donc de nettoyer intégralement l’ordinateur infecté avant toute nouvelle tentative de connexion.

Les utilisateurs doivent ensuite modifier le mot de passe de leur adresse e-mail associée et activer l’authentification à double facteur. Anthropic conseille de réenregistrer un moyen de paiement uniquement après la sécurisation complète de l’environnement informatique. Une reconnexion sur un appareil infecté générerait immédiatement un nouveau cookie accessible aux pirates.