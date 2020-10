Clint Eastwood prépare actuellement son nouveau film, Cry Macho

Publicité

Le journal Deadline nous apporte des informations concernant la prochaine réalisation du vétéran du cinéma Clint Eastwood. Après avoir signé le très bon Le Cas Richard Jewell cette année, il nous revient avec une adaptation de roman. Intitulée Cry Macho, il s’agit d’un film crée pour le compte de la Warner Bros. et dont Clint Eastwood sera non seulement le réalisateur, mais aussi l’acteur principal.

Un road-movie sur une ancienne star du rodéo et un jeune garçon

Clint Eastwood dans La Mule (2018)

Le synopsis qui a été dévoilé nous dévoile une histoire reprenant une thématique chère au cinéma de Clint Eastwood, à savoir la rédemption.

Nous sommes en 1978. Un éleveur de chevaux, anciennement star du rodéo, se voit confier une mission de la part de son ancien patron. Ce dernier lui demande d’enlever son fils vivant au Mexique avec sa mère alcoolique et de le lui ramener. Les deux partenaires apprendront à se connaître durant leur voyage allant du Mexique jusqu’au Texas. L’éleveur de chevaux va notamment trouver sa rédemption en ce petit garçon, à qui il va apprendre ce que signifie le fait d’être quelqu’un de bien.

En 2011, Cry Macho avait déjà eu droit à une tentative d’adaptation au cinéma qui fut avortée. Le projet devait être porté par Brad Furman (La Défense Lincoln, le clip de What do you mean ? de Justin Bieber). Nous devions alors retrouver Arnold Schwarzenegger dans le premier rôle.

Selon Deadline, si le feu vert n’a pas encore été donné au projet, Clint Eastwood aurait commencé les repérages en préparation du tournage.

Parmi les scénaristes du film, nous retrouverons Nathan Richard Nash, auteur du roman original. Il sera épaulé par Nick Schenk. Ce dernier a déjà collaboré avec Eastwood en signant les scénarios de Gran Torino, en 2008, et de La Mule, il y a deux ans.

