Clubify – Une plateforme de live-streaming dédiée à la musique

Depuis la crise sanitaire du COVID-19, on voit de plus en plus d’artistes, musiciens, DJ, créateurs de contenu en difficulté. L’annulation des différents festivals en a déçu plus d’un et le public tout autant. Quelques solutions arrivent pour palier à ce manque d’activité musicale en cet été 2020. Clubify en fait partie, cette plateforme va faire danser dans son salon les auditeurs.

Clubify, en proposant les sets des plus grands DJ du monde, fait venir les festivals, les clubs, les artistes et les DJ directement chez vous. C’est l’occasion de rattraper le festival annuel auquel on ne peut finalement plus aller.

La plateforme est un mélange entre Youtube et Spotify, en proposant même un service de live streaming. C’est un rassemblement de tous les acteurs de la musique, en incluant même les labels, festivals et sponsors. Pour faire fonctionner l’industrie de la musique, la plateforme met en place un principe d’abonnement mensuel de 14,99€ par mois. Une partie des frais est directement reversée aux artistes et aux autres acteurs de la musique.

Fair pay, Fair play

Clubify ayant commencé au Royaume-Uni, le marché français est encore à conquérir. Pour cela encore de nombreux musiciens et artistes sont encore en passe d’arriver sur la plateforme. Pour l’instant ce sont 75 artistes qui sont présents sur Clubify et font découvrir leurs oeuvres aux utilisateurs.

Clubify est né de l’envie de donner plus de contrôle aux artistes et aux créateurs de l’industrie. La crise du coronavirus a accéléré notre réflexion et nous a permis d’organiser nos idées et de les concrétiser Marvin Dez, porte-parole de Clubify

Les festivals sont dans la grande majorité annulés, ou reportés, mais pas tous !

Déferlantes XS – Peu de places mais une programmation de rêve

Parmi les activités musicales de cet été on peut trouver les Déferlantes XS. Ce festival ayant lieu à Argelès-sur-mer du 28 au 30 Août, les places sont limitées pour ne pas propager le virus ou multiplier les risques. Déjà en vente, il faudra se dépêcher pour prendre ses places.

Se déroulant sur trois jours, la programmation cette année rassemble de très grands noms, Hatik, Maes, Malaa, Deluxe ou encore The Avener, il y en a pour tous les goûts ou presque.