Comment prendre soin de son ordinateur portable ?

L’achat d’un ordinateur portable est souvent le fruit d’une longue réflexion. Une fois qu’on l’a en notre possession, on veut le garder le plus longtemps possible.

Pour cela, il est nécessaire de prendre soin de son ordinateur portable, pour prolonger sa durée de vie et d’en conserver l’efficacité. Voici quelques astuces afin que le vôtre dure plus longtemps.

Assurer son ordinateur pour parer toutes les éventualités

Il y a certains facteurs sur lesquels on peut influer pour prendre soin de son ordinateur portable. Cependant, la casse, le vol ou encore l’oxydation sont également des menaces pour votre précieux appareil, que l’on ne peut pas prévoir ni prévenir.

Souscrire à une assurance ordinateur portable peut alors être une bonne idée, afin d’utiliser son appareil sereinement. La casse accidentelle est couverte, tout comme le vol avec agression ou effraction.

Garder son ordinateur propre

Garder son ordinateur propre permet d’éviter que des saletés viennent se loger à l’intérieur. Pour ce faire, il est très important de ne pas le nettoyer n’importe comment ni avec n’importe quel produit.

Pour un nettoyage optimal, passez délicatement un chiffon microfibre doux, non abrasif et non pelucheux légèrement humecté d’eau sur les parties inférieure et supérieure (arrière de l’écran) de l’ordinateur, pour les touches du clavier, le trackpad et la coque de l’ordinateur.

Pour l’écran, retirez d’abord la poussière avec un chiffon microfibre sec. Puis utilisez une solution de nettoyage d’écran. Assurez-vous que le spray est spécialement conçu pour les écrans d’ordinateur portable et qu’il ne contient pas d’acétone. Veillez également à ne jamais vaporiser la solution sur l’écran. Humidifiez plutôt le chiffon comme vous l’avez fait auparavant pour le reste de l’ordinateur.

Se protéger grâce à un antivirus

Un antivirus est un logiciel qui s’installe sur votre ordinateur, et qui réside en mémoire en permanence.

Un antivirus sert à protéger votre ordinateur des attaques et menaces informatiques que vous pourriez subir en naviguant sur internet.

Il vous protègera en temps réel lorsque vous naviguez sur le web. Il pourra aussi vous avertir lorsque vous entrez sur un site non sécurisé, où les menaces peuvent être plus importantes.

Aussi, vous avez sûrement des logiciels que vous n’utilisez pas et dont certains se lancent au démarrage. Ceux-ci prennent de la place pour rien et ralentissent votre machine inutilement.

Entretenir la batterie pour conserver son autonomie

La batterie de votre ordinateur portable s’use et il faut savoir bien la protéger pour éviter qu’elle se détériore trop rapidement.

Pour charger de votre PC, inutile d’atteindre à chaque fois les 100 %. Idéalement, arrêtez-vous à 80 %. Au-delà, la batterie aura tendance à chauffer, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.

À l’inverse, inutile d’attendre qu’elle soit vide pour recharger votre PC ! L’idéal est de brancher le chargeur autour de 30 à 40 % d’autonomie restante.

Par ailleurs, évitez de soumettre votre ordinateur à de fortes chaleurs, que ce soit lors de l’utilisation ou du stockage. La batterie s’usera beaucoup plus vite et son autonomie risquera de fondre comme neige au soleil. Si vous remarquez une surchauffe, préférez l’éteindre et le laisser refroidir quelques minutes. De même, évitez de le laisser dans une voiture, au soleil.