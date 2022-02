Sites de rencontres : Bumble rachète l’application française Fruitz

Bumble est aujourd’hui le rival principal de Tinder dans le monde des applications de rencontres. Afin de renforcer sa présence sur le marché, le groupe américain vient d’annoncer le rachat de l’application française Fruitz. Pour rappel, ce service représente le type de recherche des utilisateurs par des fruits.

Fruitz a trouvé son nouveau partenaire de vie, Bumble

Lundi 7 février, Bumble est venu se targuer d’un communiqué de presse annonçant le rachat de l’application de rencontres française Fruitz. Le service s’est notamment démarqué avec une affirmation simple et concise des attentes des utilisateurs : des fruits. Ainsi : la cerise (🍒) pour trouver sa moitié, la grappe de raisin (🍇) pour un verre de vin sans se prendre la grappe ; la pastèque (🍉) pour des câlins récurrents sans pépins ; et la pêche (🍑) pour une envie de pêcher, soit un coup d’un soir.

Lancé en 2017, Fruitz s’est rapidement popularisé chez la génération Z, soit les personnes nées entgre 2000 et 2010. L’acquisition de Bumble de l’application de rencontre française tend ainsi à toucher cette « catégorie en forte croissance parmi les consommateurs d’application de rencontres en ligne ». Le PDG de Fruitz, Julian Kabab, est d’ailleurs venu annoncer une bonne nouvelle au Figaro : « Les fondateurs et l’équipe de Fruitz resteront en poste et dirigeront l’application au sein de Bumble Inc ».

Concernant Bumble, aussi propriétaire de Badoo, rappelons tout de même que le groupe s’est introduit en bourse il y a maintenant un an. Malheureusement, le cours de l’action a rapidement chuté à cause de la reprise de la pandémie, passant de 75 dollars l’unité à son plus haut à maintenant 26 dollars. Cela a ainsi ralenti la croissance du Bumble, qui a tout de même enregistré des revenus en hausse de 39 % au troisième trimestre 2021, pour atteindre 142 millions de dollars.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Tinder veut vous faire matcher musicalement grâce à Spotify !