Comment Windows et macOS unifient discrètement l’UX

Durant plusieurs décennies, Windows et macOS ont mené une lutte discrète, non seulement pour obtenir des parts de marché, mais également pour défendre leur vision. L’un mettait l’accent sur la productivité et la souplesse (Windows), tandis que l’autre privilégiait le chic et la simplicité (macOS). Cependant, si vous êtes à jour avec les nouvelles récentes, vous avez probablement noté que ces deux OS se copient subtilement l’un l’autre en termes d’expérience utilisateur. Quelle est la conclusion ? Une pause technologique qui optimise l’expérience utilisateur pour tous.

Angles arrondis pour une UX plus fluide

Autrefois, si vous aperceviez des bords de fenêtres angulaires, des panneaux d’outils gris et des menus déroulants fonctionnels, vous pouviez être certain que vous utilisiez un ordinateur Windows. À l’inverse, macOS progressait dans un univers lumineux caractérisé par la transparence, les courbes et les animations fluides. Aujourd’hui, ces limites se sont effacées, au sens propre.

Avec Windows 11, Microsoft a opté pour un design plus lisse et plus élégant. Les angles sont arrondis et les icônes de la barre des tâches sont placées au centre. Les superpositions ombragées rappellent de manière surprenante les principes de conception instaurés depuis longtemps par Apple. Parallèlement, macOS a évolué vers une approche multitâche semblable à celle de Windows grâce à des fonctionnalités comme Stage Manager. Cela propose aux utilisateurs de Mac une option comparable à l’ancrage des fenêtres et au fractionnement des vues, des fonctionnalités UX cruciales que les utilisateurs de Windows utilisent depuis longtemps.

Si les fans peuvent débattre pour savoir qui a été le premier, la vérité est que les deux écosystèmes se dirigent vers un nouveau consensus. Une expérience utilisateur hybride est conçue pour minimiser les obstacles. Que vous éditiez des vidéos, lanciez des applications ou déplaciez des fichiers entre différents bureaux.

Des jardins clos aux passerelles UX

Apple a toujours adopté une approche de « jardin clos », parfaite pour le contrôle et la sécurité, mais qui peut parfois être frustrante pour les utilisateurs en quête de plus de liberté. De son côté, Windows a toujours été plus ouvert, ce qui lui a parfois conféré un caractère quelque peu désordonné. Actuellement, ces systèmes réexaminent ces obstacles.

L’adoption croissante d’outils multiplateformes par les utilisateurs entraîne une pression accrue pour garantir des transitions plus homogènes entre les dispositifs, les applications et les services. C’est la raison pour laquelle Windows a intégré la liaison téléphonique via Phone Link. De son côté, macOS a amélioré la compatibilité des jeux. Il a aussi élargi ses fonctions de continuité, permettant aux iPhones d’agir comme caméras ou tableaux de bord partagés entre Mac et iPad.

Et cette convergence ne se restreint pas seulement aux fonctionnalités du système d'exploitation. Les instruments d'achat et les méthodes de paiement sont également en cours de perfectionnement.

L’UX devient universelle

La fusion progressive mais continue des philosophies UX ne vise pas à privilégier une plateforme par rapport à une autre. C’est essentiellement une question d’évolution pour satisfaire aux exigences des utilisateurs qui ont évolué au fil du temps. Nous voulons des équipements à la fois esthétiques et pratiques. Nous attendons de la force, tout en désirant du raffinement. Enfin, nous aspirons à de la cohérence, surtout à une période où nombre d’entre nous transitent constamment, voire d’heure en heure, d’un système d’exploitation à un autre.

Des fonctionnalités telles que le mode sombre à l’échelle du système, les connexions biométriques, les fonctions de recherche universelles et les animations fluides des applications ne sont plus exclusives à un seul système d’exploitation. C’est le coût à supporter pour accéder à l’informatique contemporaine. Ce qui était autrefois considéré comme une identité de marque s’est maintenant transformé en une expérience utilisateur fondamentale.

Deux chemins, une destination

Windows et macOS ne seront sans doute jamais identiques, et c’est tant mieux. La compétition encourage l’innovation. Cependant, leur progression progressive vers un langage UX partagé est incontestable. Et honnêtement, nous, en tant qu’utilisateurs, en tirons profit. Nous jouissons d’interfaces raffinées équipées de fonctionnalités robustes, et nous rencontrons moins de tracas lors des transitions entre différentes plateformes.

Quand vous souhaitez optimiser votre expérience, plusieurs options s'offrent à vous. Peut-être que la distinction entre Windows et macOS devient floue, cependant, les alternatives pour enrichir votre environnement numérique n'ont jamais été aussi attrayantes.