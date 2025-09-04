Connectivité optimisée : boostez votre confort avec la nouvelle série AOC P4

AOC continue d’innover sur le marché des moniteurs professionnels avec sa nouvelle série Professional P4. En effet, toujours à la recherche de solutions connectées et ergonomiques, la marque vise les bureaux modernes où la performance va de pair avec une gestion intelligente de l’espace et le confort de travail. Ainsi, découvrons ce que cette nouvelle gamme réserve aux professionnels exigeants.

Une connectivité pensée pour les pros

La grande nouveauté de la série P4 réside dans son hub USB rétractable, astucieusement logé à l’avant pour un accès rapide et discret. Fini les ports cachés derrière l’écran ! En un clin d’œil, on déploie deux prises — USB-A et USB-C (15W) — pour recharger un smartphone, transférer des données ou brancher des clés de sécurité. Une fois rangé, le hub disparaît, laissant place à un design épuré, parfait pour les bureaux qui misent sur l’allure autant que sur la fonctionnalité.

A l’arrière, deux autres ports USB-A prennent en charge les périphériques permanents, comme la souris ou le clavier. Côté affichage, AOC propose aussi des entrées HDMI, DisplayPort et même VGA (sur le modèle 24 pouces), garantissant ainsi la compatibilité avec tout votre matériel.

Productivité et confort à l’honneur

Tous les moniteurs P4 profitent d’un rafraîchissement à 120 Hz et d’un temps de réponse rapide de 4 ms, idéals pour des tâches intensives et un défilement parfaitement fluide. Deux tailles sont déjà disponibles : le 24P4U en Full HD de 23,8 pouces (189€) et le Q27P4U en QHD 27 pouces (249€, dispo mi-septembre).

Côté santé visuelle, le confort des yeux n’est pas en reste grâce à la certification TÜV Eye Comfort et la technologie Flicker-Free. L’ergonomie est aussi au rendez-vous avec un support réglable en hauteur (150 mm), une large amplitude d’inclinaison, rotation et pivot, et la compatibilité VESA pour les configurations multi-écrans.

Engagement pour la durabilité

AOC mise fort sur la responsabilité environnementale : tous les modèles s’affichent certifiés TCO generation 10 et Energy Star 8. On apprécie la garantie cinq ans, gage de longévité et de réduction des déchets électroniques. Un argument de poids pour les organisations soucieuses de leur empreinte écologique sans sacrifier la performance.

Avec la série Professional P4, AOC vise juste : en effet, performance, confort, connectivité et durabilité s’y conjuguent pour répondre aux besoins des pros d’aujourd’hui. De plus, si vous travaillez déjà sur un écran AOC ou cherchez à moderniser votre bureau, partagez vos expériences en commentaires et dites-nous ce que vous attendez d’un moniteur professionnel !