Boostez votre rentrée : puissance assurée et créativité décuplée avec les PC RTX

La rentrée arrive à grands pas et, pour de nombreux étudiants, l’éternelle question du choix du PC parfait refait surface. Aujourd’hui, les exigences ne se limitent plus à la prise de notes ou au traitement de texte. Les usages évoluent : visioconférence, montage vidéo, intelligence artificielle, création de contenu… les besoins sont multiples. Heureusement, les PC portables équipés de GPU GeForce RTX™ promettent de répondre à tous ces défis, tout en gardant une portabilité à toute épreuve.

Le GPU GeForce RTX, le moteur de la rentrée polyvalente

Que ce soit pour accélérer une modélisation 3D ou réaliser un rendu vidéo de dernière minute, les laptops RTX se démarquent par leur polyvalence. Grâce à la plateforme NVIDIA Studio, les étudiants peuvent monter des vidéos, retoucher des photos ou créer des contenus en un clin d’œil. Encore mieux, l’IA locale intégrée permet de résumer un cours, coder un projet ou organiser ses notes sans jamais quitter son laptop – ni exposer ses données au cloud.

Côté gaming, ces bêtes de course assurent des performances de haut niveau grâce aux technologies ray tracing, DLSS 4 et NVIDIA Reflex. Résultat : une expérience fluide pour une pause bien méritée entre deux partiels ou une session de streaming amateur. Enfin, NVIDIA Broadcast améliore la qualité des visioconférences avec suppression de bruit, fonds flous et cadrage automatique. Idéal pour les travaux de groupe ou les cours à distance en toute tranquillité.

Des chiffres qui en disent long

Les performances suivent : jusqu’à 30 fois plus rapide pour l’analyse de données ou la programmation grâce à l’IA locale, 8 fois plus de vitesse sur les jeux et 13 fois plus d’efficacité pour le montage vidéo ou la création d’images. Le tout, en mobilité ! Terminé, les compromis entre puissance et portabilité.

Des modèles adaptés à chaque profil d’étudiant

Envie d’une machine qui colle à vos besoins et à votre budget ? Voici quelques modèles à découvrir lors des promos « Back to School » :

Gigabyte A16 CWHI3FR894SH (RTX 5070) : 1399 € – Fnac Acer Nitro V 15 (RTX 3050) : 799 € – Fnac MSI Vector 16 HX AI (RTX 5070 Ti) : 1999 € – Cdiscount HP Victus 15-fb3003nf (RTX 5060) : 1049 € – Boulanger Lenovo LOQ 15IRX10 (RTX 5050) : 899 € – Cdiscount ASUS Vivobook C3607VM (RTX 5060) : 1699 € – Boulanger



Peu importe votre filière ou vos passions, il existe un portable RTX taillé pour vous. Optez pour la puissance, la créativité et la mobilité à la rentrée.

