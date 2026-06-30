Connexion magique : Gagnez Tomorrowland et vivez une expérience unique

Anker Innovations frappe un grand coup cet été et s’impose comme acteur incontournable sur la scène des festivals. La marque, réputée pour ses solutions connectées, devient partenaire officiel de Tomorrowland 2026, l’événement électro mythique qui fait vibrer la Belgique et le monde entier. Anker promet aux festivaliers une expérience à la fois innovante, immersive et généreuse, connectée au thème de cette édition : Ultimate Connection.

Anker et Tomorrowland : une alliance sous le signe de l’innovation

Cette année, Tomorrowland se déroulera à Boom du 17 au 19 puis du 24 au 26 juillet 2026. Anker étend sa présence bien au-delà de la scène principale. La marque ne se contente pas de sponsoriser. Elle déploie un dispositif inédit, pensé pour connecter les festivaliers à la technologie, à la musique et à eux-mêmes.

Le concept signature baptisé THE CONNECTION sera omniprésent sur le site. Au programme :

THE CONNECTION Bridge by Anker : Une installation immersive qui met à l’honneur les écouteurs Liberty 5 Pro et la gamme SOLIX Power, dans un univers sensoriel et interactif, directement inspiré de l’énergie unique de Tomorrowland.

: Une installation immersive qui met à l’honneur les écouteurs Liberty 5 Pro et la gamme SOLIX Power, dans un univers sensoriel et interactif, directement inspiré de l’énergie unique de Tomorrowland. THE CONNECTION HUB by Anker : Un espace vivant où découvrir en avant-première les nouveautés des gammes Soundcore et Eufy Make, échanger avec la communauté et tester les dernières innovations.

: Un espace vivant où découvrir en avant-première les nouveautés des gammes Soundcore et Eufy Make, échanger avec la communauté et tester les dernières innovations. CHARGE YOUR PHONE by Anker : Des stations de recharge accessibles à tous. Fini le stress de la batterie à plat !

: Des stations de recharge accessibles à tous. Fini le stress de la batterie à plat ! Des intégrations Festival : Des installations qui se déploient de DreamVille aux zones frontstage, en passant par WeCareALot (avec eufy Baby), sans oublier des projections outdoor exclusives.

Une expérience étendue dès votre arrivée en Belgique

La magie Tomorrowland par Anker commence bien avant Boom. Du 13 au 26 juillet, la Gare Centrale de Bruxelles se transforme en hub Anker. Les festivaliers rechargent leurs téléphones, découvrent les produits phares et plongent dans l’univers du festival. Anker déploie aussi sa caravane Airstream à travers Bruxelles et Anvers, du 15 au 25 juillet, pour faire vivre l’esprit Tomorrowland partout en ville et créer encore plus de connexions entre participants.

Chaque étape devient ainsi une opportunité de partager, tester et s’immerger dans la culture du festival, où que vous soyez.

Un jeu-concours pour gagner des places pour Tomorrowland 2026

Pour célébrer ce partenariat, Anker lance un jeu-concours exceptionnel. Les participants ont la chance de remporter des places pour Tomorrowland 2026, simplement en s’inscrivant sur le site anker.com. Les plus motivés peuvent multiplier leurs chances en achetant les écouteurs Liberty 5 Pro ou Pro Max sur soundcore.com, ou encore via TikTok grâce aux liens partagés par des créateurs.

Notez bien, le tirage aura lieu le 3 juillet 2026. Le règlement complet du jeu vous attend sur soundcore.com/fr/tomorrowland.

Envie de vivre Tomorrowland comme jamais ? Dites-nous en commentaires quel dispositif vous séduit le plus ou partagez l’article à vos amis festivaliers. Prêts à connecter la fête à l’innovation ?