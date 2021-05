Covid-19 : Google vous informe des mesures dans les pays où vous voyagez

Google continue d’adapter ses services au coronavirus. À l’heure où l’on peut de nouveau s’interesser aux voyages, le moteur de recherche prendra désormais en compte les mesures de restrictions imposées par les Etats.

Google vous prévient d’une quarantaine sur votre lieu de vacances

Dans la note de blog « Quelques outils utiles pour quand vous serez prêts à voyager », Google propose des améliorations liés aux déplacements. Comme le dit Google, « tandis que les vaccins sont de plus en plus disponibles, nombreux sont ceux à prévoir de nouvelles vacances ». La firme ajoute que ces derniers temps, elle a enregistré un grand nombre de recherches en lien avec le voyage. Beaucoup d’entre elles tournaient autour des mesures et restrictions sanitaires en lien à l’étranger. Ainsi, elle a décidé de faciliter l’accès à l’information en affichant directement les mesures en vigueur dans les pays.

Source : Google

Lorsque l’utilisateur effectue une recherche comme des vols, des hôtels ou des activités dans une région donnée, il est désormais informé des mesures de quarantaine appliquées dans cette zone. Dans une section avec pour titre COVID-19, Google précisera la durée de la quarantaine, la nécessité de présenter un test PCR négatif et toute autre obligation. Enfin, Google ajoute la possibilité de créer une alerte par e-mail afin d’être informé si le pays modifie ces mesures.

Planifiez vos trajets avec Maps

Dans cette mise à jour, le géant américain introduit également d’autres outils. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité sur Google Maps permet d’intégrer divers hébergements à un itinéraire de road trip. On pourra désormais planifier nos arrêts durant le trajet.

Après avoir entré le point de départ et d’arrivée, il est possible de sélectionner des hôtels, parcs, camping ou autre, afin de l’intégrer au chemin. Cette option est seulement disponible sur la version PC de Maps. Cependant, une fois le trajet terminé, il est possible de l’envoyer sur son smartphone via SMS, email, ou directement depuis l’application.

