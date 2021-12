Crosscall Action-X5 : le smartphone pour les baroudeurs – Idées Cadeaux Noël

Noël arrive et il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Aujourd’hui, nous vous présentons un smartphone français pensé pour les sportifs et les professionnels évoluant dans des conditions humides ou poussiéreuses.

Crosscall Action-X5 : un smartphone qui n’a peur de rien

Fin novembre 2021, le constructeur français Crosscall a dévoilé son dernier smartphone pensé pour les usages en extérieur, l’Action-X5. Bien connue des sportifs et autres baroudeurs, la marque Crosscall propose des smartphones robustes prêts à résister à (presque) toutes les éventualités.

Certifié IP68, il bénéficie d’une résistance à l’eau, mais également aux chocs et aux grosses variations de température. Crosscall évoque un châssis en alliage de magnésium, une coque en polycarbonate mêlé de fibre de verre et renforcée aux coins qui permettent d’après ses tests une résistance à des chutes de 2 m.

Côté hardware, il embarque le SoC Snapdragon 662 qui limite sa compatibilité réseau mobile à la 4G. Il embarque aussi 4 Go de RAM, 64 Go de stockage avec slot micro SD et une batterie de 3 850 mAh. Il arbore un écran IPS de 5,45 pouces HD+.

L’Action-X5 adopte un double module photo dorsal, le premier affichant 48 Mpx (optique grand-angle) et le second 13 Mpx (ultra grand-angle à 120°). Un module semblable est situé à l’avant du smartphone. Crosscall propose diverses options de stabilisation vidéo inspirées des action-cams et une application de montage dédiée.

Petite originalité, la présence sur une des tranches de deux boutons programmables. Il bénéficie d’une note de réparabilité de 8,8 sur 10. Le smartphone est disponible dès à présent au prix de 549,90 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Crosscall !

