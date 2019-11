Crying Sun est le dernier titre du studio français Alt Shift dont nous avons déjà parlé en mai. Or fin octobre, ce dernier vient de publier successivement plusieurs mises à jour majeures pour le jeu améliorant l’expérience et sa rejouabilité.

Crying Suns-mises à jour

Des officiers « très » spéciaux

Ainsi une amélioration de la fonctionnalité « croissance » des officiers spéciaux voit le jour. Avant, il y avait 50% de chances qu’un seul agent spécial soit choisi au hasard parmi ceux disponibles. Maintenant, ces chances commencent à 50% avec un officier et chaque officier débloqué ajoute 4% de chances.

Crying Sun-heros

Et quand les 13 officiers possibles sont déverrouillés, les chances sont de 100% (soit un officier spécial disponible pour chaque nouvelle descente).

De plus, AltShift travaille sur une refonte plus importante de cette fonctionnalité, mais pour le moment, cela rend l’accès plus aisé aux officiers.

Un scénario et une interface améliorés

L’histoire de Crying Suns est un des points forts du jeu, mais celle-ci a été améliorée lors du dernier dialogue.

De plus, une réécriture a été réalisée sur des passages en rapport avec le cancer ou la tumeur.

Crying Suns-Une histoire immersive

Au niveau de l’interface et des graphismes, des améliorations concernant la visibilité des officiers spéciaux dans les magasins.

Ainsi qu’une simplification pour les systèmes auxiliaires qui ne peuvent pas être empilés. Maintenant, ces derniers ne peuvent pas être achetés deux fois dans les magasins.

Un insecticide puissant pour supprimer les bugs

Concernant les bugs, voici les listes des corrections :

Correction d’un bug qui empêchait les unités Shredder et Basilisk d’appliquer leurs capacités après avoir été redéployées pendant un combat.

Correction d’un bug qui empêchait les personnes ayant terminé la démo d’utiliser la fonction « réinitialiser le chapitre ».

Correction d’un bug qui empêchait le cuirassé de l’église de récupérer des Néo-N pendant la mise à niveau de niveau 0.

Correction d’un bug où les quais n’étaient pas mis à jour après la vente du dépliant brutal.

Correction d’un bug qui faisait qu’une unité qui poursuivait une cible au moment de sa mort était redéployée avec la même cible.

Crying Suns dans les nuages

Cela vient d’être rajouté la semaine dernière, la sauvegarde dans le cloud est disponible sur la version Steam. Et le plus important, c’est qu’il n’y a rien à faire, c’est automatique via le lanceur Steam. Car derrière, il y a une synchronisation sur le serveur Steam et cela fonctionne quel que soit l’appareil Mac ou PC, du moment que c’est avec le même compte.

Crying Suns-Narration

Tester et soutenir Crying Suns

Si vous voulez vous faire un avis sur le jeu, une démo est disponible sur la page Steam du jeu.

Vous pouvez également laisser votre avis sur Metacritic. Car en tant que studio indépendant, les avis des utilisateurs sont très importants pour Alt Shift et Crying Suns.