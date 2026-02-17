Dealing facilite avec succès l’accès aux marchés mondiaux

La plateforme Dealing vient de faire son apparition sur le marché des investissements. Soutenue par le groupe Finvasia, elle vise à simplifier l’accès aux marchés financiers mondiaux. À travers une interface moderne, Dealing promet de rendre la création de richesse à long terme accessible à tous.

Une plateforme innovante pour l’investissement global simplifié

Dealing se distingue par sa conception pensée pour tous les investisseurs. La plateforme a été créée pour ceux qui cherchent à diversifier leurs placements dans le monde entier. Grâce à son interface web et mobile intuitive, il est facile de gérer ses avoirs. La simplicité d’utilisation garantit un accès rapide et fluide à de nombreuses opportunités.

Accès à plus de 30 000 actifs financiers depuis un seul compte

Depuis un compte unique, Dealing permet d’investir dans plus de 30 000 actifs financiers. Les utilisateurs peuvent accéder à des marchés variés : actions, ETF, produits dérivés, mais aussi d’autres instruments. Plus de 10 bourses dans plus de 120 pays sont à portée de clic. C’est donc la fin des comptes multiples et des formalités complexes pour chaque marché.

Sécurité et réglementation internationale au cœur de dealing

La sécurité est une priorité pour Dealing. La plateforme s’appuie sur un cadre réglementaire solide. Elle détient de nombreuses licences, notamment à l’île Maurice, à Chypre et aux Émirats arabes unis. Dealing veille ainsi à protéger les investisseurs et à respecter les normes internationales. Les clients peuvent investir en toute confiance, partout dans le monde.

Les ambitions mondiales et la vision du groupe finvasia

Dealing ne compte pas s’arrêter là. Portée par la vision de Finvasia, la plateforme souhaite s’imposer sur tous les marchés majeurs. Elle vise ainsi le déploiement rapide dans le CCG, l’Europe, l’Afrique et au-delà. L’objectif : révolutionner l’investissement pour le rendre accessible, transparent et durable pour tous.

Pour conclure, Dealing propose une solution innovante pour investir facilement sur les marchés mondiaux. Grâce à une offre complète et sécurisée, elle entend démocratiser l’investissement international. Les utilisateurs bénéficient d’une expérience simple, transparente, et adaptée à leurs besoins. Cette nouvelle plateforme pourrait bien transformer durablement les habitudes des investisseurs individuels.

