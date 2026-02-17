Actualités

Dealing facilite avec succès l’accès aux marchés mondiaux

il y a 1 heureDernière mise à jour: 16 février 2026
Temps de lecture 1 minute
Dealing ouvre l’accès à plus de 30 000 actifs financiers dans 120 pays.

La plateforme Dealing vient de faire son apparition sur le marché des investissements. Soutenue par le groupe Finvasia, elle vise à simplifier l’accès aux marchés financiers mondiaux. À travers une interface moderne, Dealing promet de rendre la création de richesse à long terme accessible à tous.

Une plateforme innovante pour l’investissement global simplifié

Dealing se distingue par sa conception pensée pour tous les investisseurs. La plateforme a été créée pour ceux qui cherchent à diversifier leurs placements dans le monde entier. Grâce à son interface web et mobile intuitive, il est facile de gérer ses avoirs. La simplicité d’utilisation garantit un accès rapide et fluide à de nombreuses opportunités.

Accès à plus de 30 000 actifs financiers depuis un seul compte

Depuis un compte unique, Dealing permet d’investir dans plus de 30 000 actifs financiers. Les utilisateurs peuvent accéder à des marchés variés : actions, ETF, produits dérivés, mais aussi d’autres instruments. Plus de 10 bourses dans plus de 120 pays sont à portée de clic. C’est donc la fin des comptes multiples et des formalités complexes pour chaque marché.

Sécurité et réglementation internationale au cœur de dealing

La sécurité est une priorité pour Dealing. La plateforme s’appuie sur un cadre réglementaire solide. Elle détient de nombreuses licences, notamment à l’île Maurice, à Chypre et aux Émirats arabes unis. Dealing veille ainsi à protéger les investisseurs et à respecter les normes internationales. Les clients peuvent investir en toute confiance, partout dans le monde.

Les ambitions mondiales et la vision du groupe finvasia

Dealing ne compte pas s’arrêter là. Portée par la vision de Finvasia, la plateforme souhaite s’imposer sur tous les marchés majeurs. Elle vise ainsi le déploiement rapide dans le CCG, l’Europe, l’Afrique et au-delà. L’objectif : révolutionner l’investissement pour le rendre accessible, transparent et durable pour tous.

Pour conclure, Dealing propose une solution innovante pour investir facilement sur les marchés mondiaux. Grâce à une offre complète et sécurisée, elle entend démocratiser l’investissement international. Les utilisateurs bénéficient d’une expérience simple, transparente, et adaptée à leurs besoins. Cette nouvelle plateforme pourrait bien transformer durablement les habitudes des investisseurs individuels.

Lisez notre dernier article tech : Meta relance la reconnaissance faciale sur ses lunettes Ray-Ban

il y a 1 heureDernière mise à jour: 16 février 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de Christiane

Christiane

Christiane est votre experte en technologies numériques et innovations. Découvrez ses analyses approfondies et ses perspectives sur les dernières tendances high-tech, la cybersécurité, et l'impact des technologies émergentes sur notre quotidien. Restez connecté pour des conseils experts et des mises à jour incontournables.

Articles similaires

Saint Valentin tech
Saint-Valentin 2026 : Offrez une expérience inoubliable avec la tech connectée
il y a 3 minutes
where-winds-meet-dlc
Where Winds Meet : le DLC Hexi arrive avec une nouvelle région majeure
il y a 3 heures
evenement apple 2026
Apple : rendez-vous le 4 mars pour découvrir les nouveaux MacBook et iPad !
il y a 4 heures
Policloud annonce 1 000 micro-data centers IA souverains d’ici 2030.
Policloud accélère brillamment l’essor de l’IA souveraine mondiale
il y a 5 heures
Bouton retour en haut de la page