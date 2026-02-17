Where Winds Meet : le DLC Hexi arrive avec une nouvelle région majeure

Actualités

À tout juste trois mois après son déploiement sur PS5, PC et mobiles, Where Winds Meet s’apprête à recevoir son tout premier DLC. Le week-end dernier, Everstone Studio a officialisé l’arrivée de Hexi, une extension progressive du monde de son jeu. Et, en plus d’être gratuit, il proposera non pas une, mais trois nouvelles régions à explorer. Détails ci-dessous.

Hexi, c’est quoi ?

Le DLC Hexi introduit une vaste zone inédite dans Where Winds Meet, située au-delà du West Pass. Cette région se distingue par une forte diversité géographique et culturelle, avec trois zones majeures déjà confirmées. Parmi elles, Jade Gate, territoire désertique balayé par les vents, Liangzhou, marqué par des environnements enneigés, et Qinchuan, qui mêle routes ancestrales et espaces ouverts. Chaque zone proposera également ses propres quêtes, avec de nouveaux PNJ et enjeux narratifs. 

Cependant, contrairement à un DLC livré en bloc, Hexi adopte une structure en chapitres. Le 6 mars prochain marquera l’ouverture du premier arc narratif, centré sur Jade Gate. Les zones suivantes arriveront petit à petit, à un rythme d’environ un chapitre par mois.  

De nouveaux défis et un gameplay enrichi pour Where Winds Meet

Sur le plan du gameplay, Hexi apportera de nouveaux ennemis et boss, ainsi que des missions liées aux intrigues politiques et aux conflits militaires de la région. On aura également droit à de nouvelles armes et techniques de combat, comme la voie martiale en mars et l’arme Heng Blade en avril. La progression s’articulera autour de quêtes scénarisées, d’événements régionaux et d’interactions renforcées avec les factions locales. 

L’arrivée de Hexi s’inscrit dans la continuité de la mise à jour 1.3 et du lancement de la Saison 2, déployées début février 2026. Rendez-vous donc le 6 mars prochain pour le découvrir manettes en main.

En attendant, vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce du DLC de Where Winds Meet dans la vidéo ci-dessous : 

