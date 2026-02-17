Apple : rendez-vous le 4 mars pour découvrir les nouveaux MacBook et iPad !

Apple a confirmé son premier grand rendez-vous de l’année. La firme organise un événement baptisé « Apple Experience » le 4 mars à New York, à 9h (heure locale). Des présentations parallèles auront lieu à Londres et Shanghai. Pour le moment, l’objet exact de cet événement reste un mystère, mais les rumeurs annoncent de nouveaux MacBook et iPad, ainsi que des mises à jour majeures pour plusieurs gammes.

Nouveaux MacBook attendus

Apple devrait profiter de cette conférence pour dévoiler ses prochains ordinateurs portables. Selon Bloomberg, la marque prépare un nouveau MacBook Air et des versions améliorées des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ces modèles introduiraient les puces M5 Pro et M5 Max, après l’arrivée du MacBook Pro équipé du M5 de base en octobre dernier.

Par ailleurs, les rumeurs parlent aussi d’une autre nouveauté. Il s’agit d’un MacBook d’entrée de gamme décliné en plusieurs coloris, dont jaune clair, vert clair, bleu et rose. Cette stratégie rappelle l’approche plus ludique des anciens iMac colorés et vise à séduire un public plus large. Apple chercherait ainsi à combiner puissance et accessibilité dans sa gamme d’ordinateurs portables.

Apple présenterait aussi des iPad et d’autres produits

Les tablettes devraient également occuper une place importante lors de l’événement. Un nouvel iPad d’entrée de gamme équipé de la puce A18 est particulièrement ressenti. Cette puce permettrait de supporter les fonctionnalités liées à Apple Intelligence, renforçant l’intégration de l’IA dans l’écosystème. L’iPad Air pourrait aussi recevoir une mise à jour avec l’arrivée de la puce M4, offrant plus de performance et de fluidité.

Au-delà des iPad, Apple préparerait des évolutions pour le Mac Studio, le Studio Display et le Mac mini, attendues plus tard dans l’année. Ces annonces confirment la volonté de la marque de renouveler l’ensemble de son catalogue. Et ce, en misant sur des performances accrues et une meilleure expérience utilisateur.

Cet événement du 4 mars s’annonce donc comme un moment clé pour Apple. Entre nouveaux MacBook, iPad et coloris inédits, la firme pourrait marquer le début de 2026 par une série de lancements stratégiques.