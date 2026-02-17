Policloud accélère brillamment l’essor de l’IA souveraine mondiale

Le World AI Cannes Festival (WAICF) 2026 marque ainsi une étape clé pour Policloud. À cette occasion, l’entreprise française annonce d’ailleurs une accélération majeure de son expansion internationale. Son objectif ? Déployer 1 000 micro-data centers IA souverains d’ici 2030. Forte de son expérience et de premiers succès, Policloud ambitionne donc de transformer la manière dont les infrastructures cloud sont déployées à travers le monde.

Policloud accélère son déploiement international en 2026

L’année 2026 commence fort pour Policloud. Après un premier projet dévoilé au WAICF en 2025, la société affiche déjà 8 installations en moins de six mois. Ces projets s’étendent de la France aux Émirats Arabes Unis, jusqu’au Texas. Déjà, 10,5 millions d’euros de contrats ont été signés et plus de 1 200 GPUs sont opérationnels. Cette expansion rapide s’appuie sur des accords stratégiques avec des acteurs locaux. Policloud répond ainsi à une demande en plein essor pour de l’inférence IA souveraine, là où la capacité de calcul est aujourd’hui très recherchée.

Des micro-data centers IA souverains pour une énergie optimisée

Les unités Policloud reposent sur un concept innovant : consommer moins, consommer mieux. Elles utilisent des sources d’énergie renouvelable ou inexploitées, tout en s’adaptant aux réseaux existants. Grâce à ce modèle, Policloud réduit les coûts et l’empreinte carbone de l’infrastructure. Autre atout : le déploiement est rapide, bien plus que dans les data centers traditionnels. Cela permet également de contourner les contraintes locales, notamment en raccordement électrique ou en acceptabilité territoriale.

Objectif 2030 : 1 000 installations et 250 000 GPUs déployés

Policloud vise le cap ambitieux de 1 000 micro-data centers IA d’ici 2030. Dès 2026, la société planifie déjà d’avoir 100 Policlouds en service, représentant plus de 25 000 GPUs. À terme, l’entreprise projette de dépasser les 250 000 GPUs dans ses installations réparties sur trois continents. Cette présence globale vise à proposer une infrastructure IA locale, performante et sécurisée, pour des clients publics ou privés. Policloud se présente ainsi comme une alternative souveraine aux géants du cloud habituels, appelés hyperscalers.

Pour conclure, Policloud s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs à suivre dans le secteur des infrastructures cloud souveraines. Grâce à sa technologie avancée, sa flexibilité et son engagement pour une énergie responsable, l’entreprise transforme les standards du marché. D’ici 2030, elle pourrait bien révolutionner les usages de l’IA à travers le monde, avec une solution innovante et respectueuse de l’environnement.

