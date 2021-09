Découvrez les 37 nouveaux émojis qui arrivent bientôt sur vos smartphones !

Présentés au milieu de l’été, les nouveaux émojis viennent d’être finalisés. Ils arriveront vos smartphones dès le début de l’année 2022. Parmi les nouveaux emojis, on retrouve un visage fondant, un cœur avec les doigts, un personnage non genré enceinte ou encore le pouce et l’index croisés.

37 nouvelles émoticônes officiellement approuvées

La version 14 du standard Unicode vient d’être publiée et l’organisme a retenu tous les emojis qui avaient été proposés en juillet dernier. Il y en aura donc 37, avec 75 variations de couleur de peau pour un total de 112 nouveaux visuels. Nouveaux visages, nouveaux gestes de main, nouveaux éléments de la vie quotidienne… Le site Emojipedia a publié la liste des visuels en essayant de s’inspirer du style d’Apple.

Voici le visuel de tous ces nouveaux émojis

Parmi ceux-ci, vous pourrez retrouver :

de nombreux visages : visage fondant, visage avec les yeux ouverts et la main sur la bouche, visage avec un oeil furtif, visage saluant, visage en pointillé, visage avec bouche en diagonale et visage avec les larmes aux yeux.

visage fondant, visage avec les yeux ouverts et la main sur la bouche, visage avec un oeil furtif, visage saluant, visage en pointillé, visage avec bouche en diagonale et visage avec les larmes aux yeux. des emojis non-figuratifs : un corail (censé alerter sur le changement climatique), un troll, une boule à facettes, une fleur de lotus, un nid vide, des bulles de savon ou encore une radiographie.

un corail (censé alerter sur le changement climatique), un troll, une boule à facettes, une fleur de lotus, un nid vide, des bulles de savon ou encore une radiographie. de nouveaux emojis « main » : une main tendue, paume vers le bas ou vers le haut, un cœur avec les doigts ou encore une main avec le doigt pointé.

Bien que le lancement d’Unicode 14.0 commence aujourd’hui, il faudra patienter avant de voir apparaître les nouveaux emojis sur votre smartphone et sur les différentes plateformes. Ainsi, Google devrait proposer ces nouveaux emojis entre octobre et décembre 2021, tandis qu’ils devraient être disponibles sur iPhone, les autres smartphones et les réseaux sociaux tout au long de l’année 2022.



