Anycubic Photon Ultra : l’imprimante 3D résine abordable lancée sur Kickstarter

Anycubic, une marque d’imprimantes 3D pionnière dans le secteur des imprimantes résine vient de lancer un nouveau produit, la Anycubic Photon Ultra. Pour obtenir son financement, elle a fait ses débuts sur Kickstarter. En à peine 5 minutes, le projet avait déjà atteint son objectif et récolté plus d’un million de dollars en une heure. Impressionnant.

La Anycubic Photon Ultra lancée sur Kickstarter à prix attractif

Anycubic, connu pour produire les meilleures imprimantes 3D résine, a lancé le 14 septembre sa nouvelle Anycubic Photon Ultra. C’est une imprimante 3D DLP qui vise à amener l’impression de précision à un prix abordable. Anycubic la considère comme la « première imprimante 3D DLP abordable et de haute précision au monde pour les consommateurs ».

L’imprimante fera ses débuts sur Kickstarter du 14 septembre au 14 octobre au prix de seulement 399 $ pour les 300 premières unités, de 459 $ pour 500 unités et de 499 $ pour 2000 unités. Après la fin de la campagne Kickstarter, le prix de détail sera de 599 $.

Le projet sur Kickstarter a atteint son objectif seulement cinq minutes après son lancement

Tous les modèles d’imprimantes 3D d’Anycubic sont populaires auprès des personnes de divers horizons, que ce soit des passionnés, ou encore des petites entreprises. Sa première imprimante LCD de bureau, l’Anycubic Photon, est particulièrement populaire. Grâce au soutien continu de ses clients mondiaux, l’imprimante s’est rapidement hissée en tête de la liste des imprimantes 3D les plus vendues. Anycubic a ainsi lancé sa première gamme d’imprimantes 3D en résine, la série Photon.

Courte vidéo de présentation de la Anycubic Photon Ultra

Une imprimante résine grand public

Pour répondre à la demande croissante des clients pour des imprimantes 3D à durée de vie plus longue et de plus haute précision, Anycubic renouvelle ses produits les plus populaires. De plus, la plupart des imprimantes DLP sur le marché sont des standards industriels coûtant des milliers de dollars, laissant de nombreux créateurs incapables de réaliser leurs projets.

C’est pourquoi l’imprimante 3D Anycubic Photon Ultra est présentée, afin de briser ces barrières et de déclencher une révolution afin de démocratiser cette technologie d’impression 3D résine. Désormais, tout le monde peut profiter de la précision, des détails et de la durabilité apportés par la technologie DLP. Cette approche comporte certains avantages.

« Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients. Et nous travaillons dur pour propulser la performance de nos produits pour répondre aux exigences croissantes des clients en matière de qualité d’impression. Nous sommes tellement heureux d’être le premier fabricant à s’associer à Texas Instrument pour apporter la technologie DLP au marché grand public de l’impression 3D. » James Ouyang, vice-président d’Anycubic

Le Anycubic Photon Ultra reprend les mêmes dimensions que le Photon Mono avec 222 × 227 x 383 mm. Les dimensions d’impression sont au maximum de 102,4 mm (longueur) * 57,6 mm (largeur) * 165 mm (hauteur). L’épaisseur de la couche peut se régler de 0,01 à 0,15 mm, avec des vitesses d’impression de 1,5 s/couche, soit 60 mm/heure au maximum. La résolution optique de cette machine sera de 1280×720.

Une technologie haut de gamme rendue abordable

L’Anycubic Photon Ultra est équipée de la dernière technologie DLP de Texas Instrument. Elle dispose d’une source lumineuse puissante qui projette de la lumière UV sur une puce DLP. Par rapport à l’imprimante 3D LCD, la puce DLP est un réseau de centaines de milliers de petits miroirs capables de réfléchir les rayons lumineux entrants.

Premièrement, étant donné que l’Anycubic Photon Ultra utilise un projecteur de lumière numérique pour polymériser la résine, elle peut fournir une lumière plus régulière avec une uniformité de 5 à 15 % supérieure à celle des imprimantes LCD. Ainsi, cela apportera des améliorations considérables aux détails et à la texture du produit fini.

Le système DLP offre à la machine plus de 20 000 heures d’utilisation, 10 fois plus longtemps que les imprimantes LCD. Il n’est donc plus nécessaire de remplacer fréquemment les écrans LCD, ce qui repousse d’autant la nécessité de remplacer les imprimantes 3D. Un autre avantage est l’économie d’énergie. Dans un système classique, la source lumineuse est généralement un ensemble de lumières LED. Cependant, il n’y a généralement qu’une seule source lumineuse dans un système DLP, ce qui est plus efficace. Seuls 12 watts sont consommés pendant le fonctionnement de l’Anycubic Photon Ultra, contre jusqu’à 60 watts pour les systèmes traditionnels.