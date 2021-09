Comment voyager moins cher en 2021 ? L’astuce eDreams Prime

Décembre 2019 – septembre 2021, déjà plus de dix-huit mois que la crise sanitaire liée au coronavirus sévit dans tous les quatre coins du monde, avec toutes les conséquences économiques qui en découlent. Nous pouvons citer entre autres, la réduction du pouvoir d’achat des ménages qui à son tour a impacté le secteur commercial et celui du tourisme, en particulier les voyages. En effet, toute l’industrie des transports est au ralenti, depuis plusieurs mois, du fait du manque de clients et des mesures sanitaires restrictives prises dans plusieurs régions. Une morosité économique généralisée qui astreint de nombreuses personnes à rationaliser leurs dépenses, surtout en ce qui concerne les voyages. Pour y parvenir, elles recherchent des astuces aussi variées qu’intuitives à l’instar d’eDreams Prime.

Les tendances de voyages en 2021 : voici quelques opportunités

L’arrivée de pandémie liée au COVID-19 a profondément fragilisé l’univers des voyages à travers le monde, avec les restrictions sanitaires décrétées par plusieurs gouvernements. Mais, depuis la fin d’année 2020 et la découverte de nombreux vaccins, pouvant aider à contenir la recrudescence de la maladie, certaines barrières sont levées, permettant ainsi d’effectuer les voyages, sous certaines conditions. En 2021, le secteur des transports et l’industrie des voyages rebondissent petit à petit pour le bonheur des agences de voyages et de transport. Ainsi, les innovations et réformes initiées dans le secteur sont d’autant plus utiles désormais, car elles offrent davantage de facilités dans la sollicitation de certains services de même que dans leur exécution par les entreprises prestataires. Une situation qui fait de cette période la plus propice pour redonner vie à vos envies de voyage.

En effet, si vous avez un programme voyage établi depuis plusieurs mois et reporté à de nombreuses reprises, ce n’est plus la peine d’attendre plus longtemps. Tous les voyants sont donc au vert pour que vous profitiez au mieux de cet instant d’évasion tant attendu. Que vous soyez amateurs de séjours longue durée ou amoureux de courtes escapades solitaires ou familiales, décidez-vous et lancez-vous. De nombreuses agences de voyages en ligne sont disponibles pour vous prêter assistance, vous conseiller et même vous aider à faire des réservations de billets d’avion et d’hôtels.

Quelques astuces pour mieux voyager en 2021

Le temps perdu ne se rattrape plus dit-on souvent. Mais cet adage ne semble pas correspondre à tous les domaines, dont notamment celui des voyages. En effet, il n’y a pas de période propice pour effectuer un voyage, surtout quand il s’agit d’un voyage pour vous évader, vous reposer ou vous détendre. Néanmoins, certaines dispositions indispensables sont à prendre pour bien voyager, surtout pour réaliser des économies d’argent et de temps compte tenu de la conjoncture économique actuelle. Pour pallier à cette situation, voici quelques astuces qui pourraient vous aider.

D’abord, selon votre moyen de déplacement, toujours sécuriser vos choix et vos actions. Par exemple, si vous voyagez par avion, recourir au site d’un comparateur de prix des vols fiable pour faire le choix le plus optimal. Par contre, si vous optez pour la route, le covoiturage est une éventualité qui pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent. Pour une destination peu éloignée, faire du stop reste aussi une solution à explorer mais peut réserver certaines surprises aussi désagréables qu’avantageuses. En ce qui concerne le lieu de résidence durant tout le séjour, tout dépendra de votre statut dans la région. Si vous avez des parents disposés à vous accueillir, cela ne devrait pas être difficile de trouver un abri confortable.

Par contre, quand vous devez débarquer dans une région nouvelle, où vous n’avez aucune connaissance, eDreams peut être une solution. Véritable agence de voyages en ligne, eDreams vous permet de trouver vos vols, hôtels, voire même tout votre séjour au prix le plus juste. Et bonne nouvelle, avec leur abonnement eDreams Prime, c’est encore moins cher !

Qu’est-ce que eDreams Prime ?

Avec un réseau simple, rapide et assez fluide, eDreams Prime offre de nombreux avantages à ses membres, dont notamment des économies d’argent et des gains de temps. Aujourd’hui, ce sont presque 2 millions d’abonnés qui profitent de réductions sur les vols, hôtels et séjours disponibles sur eDreams.

En effet, la souscription à un abonnement annuel auprès de l’entreprise donne accès à de nombreux avantages. Il s’agit notamment de réductions exclusives sur la totalité des prix des billets d’avion et éventuellement des nuitées dans les chambres d’hôtel. eDreams propose un tout-en-un avec des facilités de voyages et de traversées de frontières. Grâce à son réseau très fourni et ses différents partenaires répartis aux quatre coins du moins, chacun avec un fort ancrage dans sa localité, la compagnie négocie les tarifs de la meilleure façon possible.

Par exemple, avec Prime, vous pourrez économiser jusqu’à 45 euros sur un billet d’avion avoisinant les 300 euros. L’estimation des économies réalisables avoisine 150 euros sur chaque réservation de billet d’avion. Cette économie va croissante aussi bien que le prix du vol réservé est élevé. eDreams Prime propose une cumulation des réductions selon le nombre de réservations effectuées. Pour accéder aux services de l’agence, vous pouvez vous abonner et recevoir régulièrement, 7j/7 et 24h/24, les offres disponibles et les propositions les plus intéressantes régulièrement par mail, directement sur votre smartphone.

Toutes les informations complémentaires sont accessibles sur la page de l’abonnement eDreams Prime et par le biais d’une application dédiée à cet effet.

Notre exemple d’un voyage au CES 2022 avec eDreams

Pour aller aux États-Unis, c’est encore très compliqué. En effet, les frontières américaines sont fermées aux personnes en provenance d’Europe, il faut ainsi passer deux semaines en dehors de l’Europe pour pouvoir entrer sur le territoire. L’astuce la plus simple ? Passer 2 semaines au Mexique. En effet, 80% du voyage sera déjà effectué et le temps y est très agréable au mois de décembre. Voici donc un exemple de la simplicité d’utilisation de eDreams : un départ de Paris pour Cancun le 18 décembre, puis le 1er janvier pour Las Vegas pour le CES et enfin un retour à Paris le 8 janvier. Tous les trajets sont choisis et trouvés par le site ainsi que le choix des meilleurs prix. Avec l’offre eDreams Prime, vous pourrez économiser jusqu’à 90 euros, un petit bonus qui offrira plus de budgets sur place.

Il est également possible de prendre le logement avec les mêmes fonctionnalités et réductions.