Nintendo prépare une nouvelle manette pour la Switch

Nintendo semble préparer un nouvel accessoire pour sa célèbre console hybride. La firme nippone vient en effet de déposer un brevet auprès de l’organisme de certification américain (FCC) pour une future manette Bluetooth à destination de la Nintendo Switch. Plusieurs mystères restent tout de même autour de ce produit, nous ne savons en effet pas pour quel produit il est destiné : l’ensemble de la gamme Switch, seulement une version ou encore un nouveau modèle à venir ?

Une nouvelle manette en approche pour la Switch

Avec l’arrivée de la Switch OLED, Nintendo semble vouloir effectuer quelques changements sur sa console portable. Récemment, la firme japonaise a par exemple ajouté la prise en charge des casques et écouteurs Bluetooth sur ses consoles hybrides. De plus, plusieurs rumeurs annoncent l’arrivée de nouveaux jeux retrogaming (GameBoy et GameBoy Color ou Nintendo 64) via le Nintendo Switch Online.

Un récent dépôt de brevet effectué par Nintendo pointe désormais vers une nouvelle manette. La société a d’ailleurs soumis à la FCC une demande de confidentialité de 180 jours. Cela a ainsi permis à Nintendo de cacher des détails plus révélateurs de l’appareil, comme des photos et des schémas réels. Pour commencer, le brevet dévoile que cet appareil est sans fil et utilise la technologie Bluetooth. Il dispose notamment d’une puissance de 3,5 mW, soit un peu plus élevé que les Joy-Con (2,7 mW). Afin de confirmer que l’accessoire est bien pour la Nintendo Switch, on remarque qu’il se prénomme « Game controller HAC043 ». Pour rappel, la mention « HAC » est uniquement utilisée pour le nom des consoles et accessoires Switch.

Que peut bien représenter cette nouvelle manette pour la Nintendo Switch ? Les joueurs et fans de Nintendo supputent notamment l’arrivée d’une manette retrogaming, comme ce fut le cas pour la manette SNES. On peut ainsi espérer une manette sans fil N64 ou encore GameCube par exemple. Il est aussi possible de voir arriver une nouvelle manette Pro avec le lancement de la Switch OLED en octobre 2021. Peut-être plus logique, la firme lancerait de nouveaux Joy-Con corrigeant les problèmes de drifts. La patience est maintenant de mise. Nous pensons cependant que l’arrivée de la Switch OLED sera le meilleur moment pour Nintendo afin de dévoiler cette nouveauté.