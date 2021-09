Nintendo Switch Online : un abonnement plus cher avec des jeux Nintendo 64 ?

Lancé en 2018, le Nintendo Switch Online est un abonnement permettant notamment aux joueurs de profiter de profiter des modes en ligne de leurs jeux favoris, mais aussi de jeux NES et SNES ainsi que des battle royal de Tetris, Mario ou encore Pac-Man. De plus en plus de rumeurs tournent cependant autour d’une évolution de ce service. Il semblerait en effet que les jeux Nintendo 64 soient prochainement inclus, mais pour quelques euros en plus.

Les jeux Nintendo 64 en approche sur la Switch ?

Après une rumeur annonçant l’arrivée de jeux Game Boy et Game Boy Color sur le Nintendo Switch Online, c’est maintenant les jeux Nintendo 64 qui se profilerait à l’horizon pour ce service. Jusqu’à aujourd’hui, l’abonnement proposer une section retrogaming avec des jeux NES et Super NES. D’après l’insider et leaker « Nate the Hate », les prochains arrivants seraient des jeux N65. Il déclare ainsi « j’imagine Nintendo garder la sélection extrêmement petite, gardant beaucoup de leurs plus gros titres pour des compilations et des packages« .

L’arrivée des jeux Nintendo Switch Online n’est cependant pas qu’une bonne nouvelle pour les fans de retrogaming. En effet, le leaker estime que l’abonnement devrait en conséquence coûter plus cher. Une nouvelle formule plus onéreuse ferait ainsi son apparition pour ne pas impacter le prix abordable de l’offre de base. En effet, les 12 mois sont actuellement au tarif de 19,99 €. Avec les jeux N64, il se pourrait ainsi qu’une augmentation de quelques euros soit de la partie.

On vous conseille tout de même de prendre cette rumeur avec des pincettes. Il est en effet très difficile de comprendre les plans de Nintendo. Par exemple, la firme nippone a ajouté la prise en charge des casques et écouteurs Bluetooth plus de 4 ans après la sortie de la première Nintendo Switch…

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Nintendo baisse le prix de la Switch à 269,99 € en France !