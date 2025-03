Découvrez les innovations brillantes d’ISLE 2025

Le salon ISLE 2025 s’apprête à ouvrir ses portes au Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Cet événement, leader en Asie pour les innovations en affichage LED, réunira des acteurs majeurs du secteur. Découvrez les dernières avancées technologiques dans le domaine des écrans LED et des systèmes audiovisuels intégrés.

Innovations en écrans LED et solutions intégrées

L’ISLE 2025 couvrira 80 000 ㎡, présentant les applications innovantes en technologie d’affichage. Parmi les nouveautés phares, Absen lancera ses écrans géants à faible consommation. Ces écrans économisent jusqu’à 150 000 USD en électricité sur cinq ans. AOTO, avec sa solution de vente au détail à commande IA, promet une révolution visuelle. Unilumin, quant à lui, proposera des écrans avec de nouveaux matériaux LED décoratifs, ouvrant de nouvelles perspectives esthétiques.

Économie d’énergie et écologie au cœur de l’ISLE 2025

L’événement mettra en avant les bénéfices écologiques des technologies LED. Les produits d’Absen et Dahua Technology intègrent des millions de LED à consommation énergétique réduite. Le respect de l’environnement est une priorité pour ces leaders du marché. Les équipements présentés promettent une longue durée de vie et une haute luminosité, tout en étant respectueux de la planète.

Produits phares et technologies de pointe

Parmi les produits attendus, l’immense télévision IA de Skyworth, idéale pour divers usages, de la conférence au cinéma. Hikvision proposera son armoire LED de 5e génération, légère et facile à installer. Enfin, BOE et Hisense redéfiniront les standards de luminosité et de qualité d’image avec leurs écrans haut de gamme.

L’ISLE 2025 offre une vitrine incontournable pour les technologies LED innovantes et écologiques. Cet événement confirme Shenzhen comme un centre mondial de l’innovation technologique. Rendez-vous du 7 au 10 mars 2025 pour découvrir ces avancées révolutionnaires. Suivez toute l’actualité pour ne pas manquer cette occasion exceptionnelle.

