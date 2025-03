Innovations éblouissantes : BLUETTI réinvente l’énergie portable

BLUETTI est un leader dans le domaine des stations d’énergie portable et des solutions écologiques. Une fois de plus, la marque nous surprend avec sa dernière annonce. Deux nouveaux produits révolutionnaires viennent de voir le jour : l’Elite 200 V2 et la série Handsfree. Ces innovations promettent de redéfinir l’alimentation hors réseau et de garantir que vous restiez connecté, où que vous soyez.

Une nouvelle ère avec l’Elite 200 V2 de BLUETTI

Après le succès retentissant de l’AC200P, BLUETTI dévoile l’Elite 200 V2. Ce modèle est nettement amélioré grâce aux retours de ses clients. Ce produit, le plus compact dans sa catégorie 2KWh, intègre une technologie de batterie de pointe et promet une longévité inégalée avec plus de 6 000 cycles. Son design est compact, avec une taille réduite de 40 % par rapport à son prédécesseur. Cela en fait un choix idéal pour les foyers, les RVs et les aventures en plein air.

L’Elite 200 V2 se distingue par sa capacité de charge ultra-rapide grâce à la technologie Turbo, atteignant 80 % de charge en seulement 50 minutes. De plus, il est équipé pour collecter efficacement l’énergie solaire. Il offre ainsi une solution tout-en-un pour ceux qui veulent maximiser leur indépendance énergétique.

Handsfree series : L’alimentation portable réinventée

Pour les aventuriers et les nomades numériques, la nouvelle série Handsfree de BLUETTI est une véritable révolution. Ce sac à dos novateur intègre à la fois une station d’énergie légère et un panneau solaire, offrant une expérience de charge mains libres lorsque vous êtes en déplacement. Deux modèles sont disponibles. Le Handsfree 1 est conçu pour des sorties de 1 à 3 jours, tandis que le Handsfree 2 convient aux excursions prolongées de 3 à 5 jours.

Chacun est conçu pour offrir une charge pratique avec plusieurs ports, permettant de recharger différents appareils sans efforts. De plus, leur design ergonomique ultraléger assure un confort optimal même lorsque vous transportez jusqu’à 30 kg de matériel.

Ces nouvelles solutions énergétiques par BLUETTI sont disponibles dès le 5 mars. Une offre spéciale early-bird est valable jusqu’au 5 avril. N’hésitez pas à profiter de l’offre sur leur site officiel pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 5 % avec le code bluetticafe. Partagez-nous vos avis et dites-nous ce que vous pensez de ces innovations excitantes !