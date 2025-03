Révolution claviers : Boostez productivité et gaming !

Trust, le géant des accessoires informatiques, se surpasse une fois de plus avec le lancement de deux nouveaux claviers destinés à conquérir à la fois les bureaux et les salles de jeu. Le Vaiya, un clavier sans fil pensé pour booster la productivité, et le Zora, un clavier mécanique taillé pour la compétition, promettent de bousculer le marché.

Vaiya : Le clavier multitâche facilité

Avec le Vaiya, Trust livre un clavier sans fil capable de dompter la jungle numérique moderne. Sa polyvalence permet de jongler aisément entre quatre dispositifs, grâce à un récepteur USB 2,4 GHz et trois connexions Bluetooth. Peu importe votre système d’exploitation, Windows, iOS, MacOS ou même Android, le Vaiya s’adapte. Il est idéal pour transformer votre environnement de travail en un espace hyper-connecté.

Outre sa compatibilité étendue, le Vaiya impressionne avec ses touches silencieuses de type ciseaux et une batterie offrant jusqu’à six mois d’autonomie. Il dispose de 12 touches multimédia Fn pour un accès rapide aux fonctions clés. De plus, son design utilise 55 % de plastique recyclé, marquant un pas vers une technologie plus écologique. Pour ceux intéressés, le Vaiya est disponible dès maintenant au prix de 39,99 €

Zora : La performance pour les gamers exigeants

Le Zora de Trust Gaming se présente comme le compagnon idéal des joueurs en quête de sensations fortes. Équipé de switches mécaniques linéaires Huano, connus pour leur durabilité, chaque frappe devient une expérience optimisée. Grâce à l’anti-ghosting avec N-key rollover, oubliez les limites et prenez le contrôle total durant vos parties.

L’éclairage RGB personnalisable, avec 16,8 millions de couleurs, permet de personnaliser vos sessions de jeu. Son câble détachable de 1,8 m, remplaçable par un câble spiralé, assure flexibilité et adaptation selon vos préférences. La plaque en aluminium et les pieds antidérapants réglables garantissent une stabilité infaillible, même sous pression intense. Pour les joueurs curieux, le Zora GXT 871 est disponible dès maintenant à partir de 49,99 €

Avec ces deux modèles, Trust réaffirme sa place dans le monde des périphériques de qualité. Que vous soyez un professionnel ultra connecté ou un gamer averti, ces nouveautés sauront attirer votre attention. Alors, qu’attendez vous pour tester ces innovations ? Partagez vos expériences avec nous !