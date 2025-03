Actian dynamise l’accès aux données avec brio

Actian, la division de données de HCLSoftware, fait un grand pas en avant. Sa plateforme Actian Data Intelligence s’améliore, répondant aux besoins grandissants des entreprises pour une découverte rapide des données et une gouvernance robuste. Découvrez comment ces innovations transforment la manière dont les entreprises gèrent leurs informations dans un monde de plus en plus orienté vers l’IA.

Actian améliore l’accès et la gouvernance des données

La plateforme Actian Data Intelligence se distingue par son accès facilité aux données. Elle centralise le catalogue de données, la gestion active des métadonnées, et la gouvernance des données. L’ajout d’une place de marché de données intégrée simplifie encore plus l’expérience des utilisateurs, rendant l’achat et l’utilisation des données aussi intuitifs que le commerce électronique. Par ailleurs, la synchronisation automatique avec les solutions de qualité des données assure une parfaite clarté.

La plateforme d’intelligence de données d’Actian

Actian propose une plateforme unifiée pour la gestion et la découverte des données. Son but ? Offrir une compréhension commerciale pertinente. En effet, ce système permet aux entreprises de maximiser la valeur des données. Grâce à un graphe de connaissances avancé, la recherche et la navigation sont simplifiées, tout en maintenant une gouvernance stricte.

Avancées de la plateforme Actian pour l’IA

Actian répond aux exigences des entreprises avec des données de haute qualité et bien gouvernées. Avec son architecture moderne, elle permet des améliorations basées sur les données et promeut un avantage concurrentiel. L’intégration facile dans les environnements cloud et sur site la rend incontournable. Elle s’adapte aussi bien aux producteurs qu’aux consommateurs de données.

En résumé, la plateforme Actian Data Intelligence se présente comme une solution incontournable pour les entreprises cherchant à optimiser leur gestion des données à l’ère de l’IA. Pour ce qui est de faciliter l’accès et la gouvernance des données, elle promet un futur où les décisions s’appuient sur des informations fiables et significatives. En conséquence, Actian poursuit sa mission : transformer les données en un atout stratégique majeur.

