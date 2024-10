Delta Force : le FPS free-to-play chinois sera bientôt disponible en bêta ouverte

Si l’occident a Call of Duty et Battlefield, la Chine a Delta Force. Le FPS tactique free-to-play de Team Jade et TiMi Studios (tous deux filiales de Tencent) a été bien accueilli lors du Steam Next Fest, se positionnant comme un sérieux challenger des FPS d’Activision et de DICE. Maintenant, il est prêt à franchir un nouveau cap, car Delta Force arrive bientôt sur PC en bêta ouverte. Pour officialiser la nouvelle, Team Jade a publié une bande-annonce cinématique de 4 minutes, dans laquelle les joueurs auront un avant-goût de ce qui les attend dans quelques semaines.

Rendez-vous en Décembre pour la bêta ouverte de Delta Force

Développée par NovaLogic en 1998, Delta Force est une série de jeux FPS dont le dernier opus remonte à 2009. Un dixième titre, baptisé Delta Force Angel Falls, a été annoncé quelques années plus tard. Malheureusement, il ne verra jamais le jour en raison de la fermeture de NovaLogic en 2016. Cela n’a pourtant pas empêché le géant Tencent de relancer la série en 2023, en annonçant l’arrivée du reboot de Delta Force sur PC, consoles et mobiles. Il est alors passé par plusieurs playtests alpha, le dernier étant durant le Steam Next Fest du 14 au 21 octobre dernier.

Maintenant, le FPS est désormais prêt à passer à l’étape suivante. Dans un nouveau trailer, Team Jade et TiMi Studios annoncent l’arrivée de la bêta ouverte mondiale de Delta Force le 5 décembre prochain. Cette dernière sera alors la “version initiale” du jeu, et sera accessible sur PC en free-to-play. Elle embarquera également des mises à jour de contenu en direct et de progression. “Attendez-vous à une tonne de nouveaux contenus comme des cartes, des modes, des opérateurs, des armes et des véhicules, ainsi qu’à des améliorations majeures du gameplay, y compris de meilleures performances, des corrections de bugs et un système anti-triche plus fort”, déclare Tencent dans un message publié sur Steam.

Bientôt le Call of Duty killer ?

L’arrivée de la bêta ouverte de Delta Force marque également le début de sa première saison, Genesis. Attendez-vous à de nouvelles cartes et de nouveaux modes pour la composante Havoc Warfare (32 joueurs) et la PvPvE (escouade) de Hazard Operations. Il est également question d’un nouvel opérateur rejoignant les sept existants, de nouvelles armes et d’un nouveau véhicule.

Delta Force arrivera-t-il alors à détrôner Call of Duty ou Battlefield dans le domaine du tir à la première personne ? Rendez-vous le 5 décembre pour avoir la réponse à cette question. La bêta ouverte de Delta Force sera disponible via le navigateur officiel de Tencent, Steam et l’Epic Games Store dès son lancement. Les versions PlayStation, Xbox et mobile sortiront vers le premier trimestre 2025.