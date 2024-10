Tronsmart enchante avec ses nouveautés audio captivantes

L’innovation sonore est au cœur des préoccupations de Tronsmart. Aujourd’hui, la marque dévoile ses nouveaux produits : l’enceinte Mirtune S100 et les casques Sounfii Q20S et Q20. Ces nouveautés promettent une expérience acoustique exceptionnelle pour les amateurs de musique. Découvrons-les en détail.

Enceinte Mirtune S100 de Tronsmart : Puissance et portabilité

Le Mirtune S100 est bien plus qu’une simple enceinte. Avec son système audio 2.1 canaux, elle offre des basses puissantes grâce à son caisson de 30 W. Les aigus sont nets et clairs grâce aux tweeters de 10 W chacun. Le son est soutenu par une puissance totale de 50 W, sans distorsion. Besoin de plus de basses ? La touche SoundPulse est là pour intensifier votre expérience sonore. Aussi, son design portable avec poignée rétractable en fait le compagnon idéal de vos sorties.

Casques Sounfii Q20S et Q20 : Immersion sonore

Les casques Sounfii Q20S et Q20 n’offrent pas seulement un son de haute qualité. Ils intègrent une annulation active du bruit hybride capable de bloquer respectivement 90 % et 85 % des bruits ambiants. Cette technologie élimine les distractions tels que les pleurs ou les bruits de la rue. Avec jusqu’à 60 heures d’autonomie, plongez dans un univers musical sans interruption. Le design ergonomique assure un confort prolongé.

Autonomie et connectivité optimales

Les produits Tronsmart ne laissent rien au hasard côté autonomie. Le Mirtune S100 propose jusqu’à 20 heures d’écoute et peut recharger vos appareils. Avec une étanchéité IPX7, il est parfait pour les aventures en plein air. De plus, associez deux enceintes pour une véritable expérience stéréo. Les casques offrent également une personnalisation sonore via l’appli Tronsmart, incluant une fonction d’égalisation sur-mesure.

En conclusion, Tronsmart impressionne avec ces nouveautés audio alliant design pratique et performance sonore. La Mirtune S100 est déjà disponible à un prix attractif, tout comme le Sounfii Q20. Le lancement du Sounfii Q20S en novembre vient enrichir cette gamme. Tronsmart continue d’innover pour réinventer l’expérience musicale, apportant l’excellence sonore à tous les passionnés.

