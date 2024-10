Halo Studios part à l’assaut d’Halloween avec Halo Infinite 

Le chef est mort, vive le chef : 343 Industries, le studio derrière la série vidéoludique Halo, marque un nouveau chapitre dans son existence. En devenant Halo Studios, il abandonne dans la foulée son moteur Slipstream au profit d’Unreal Engine 5 pour ses futurs projets Halo. Et en parlant de projets, Halo Studios profite d’Halloween pour relancer Halo Infinite dans un événement à durée limitée. Fans de Halo et Master Chief, voici Operation : Haloween.

De nouveaux contenus pour Halo Infinite durant Operation : Haloween

Nouvelle ère s’écrit pour 343 Industries. Lors du tournoi Halo World Championship, le studio annonce son nouveau nom Halo Studios. Ce changement de marque s’accompagne également de plusieurs changements et de nouveaux projets. On peut citer entre autres le passage du moteur propriétaire de Halo, Slipspace Engine, à Unreal Engine 5 d’Epic Games.

Mais pas que : Pierre Hintze, le directeur de Halo Studios, a laissé entendre que plusieurs projets sont actuellement en cours de développement. L’un d’eux concerne le jeu Halo Infinite, qui bénéficiera de nouveaux contenus durant les fêtes d’Halloween 2024. Ce projet, baptisé Operation : Haloween, est un événement à durée limitée permettant aux joueurs de jouer à une nouveau mode de jeu appelée Survive the Undead.

Comme son nom l’indique, les joueurs doivent survivre le plus longtemps possible face à des vagues de morts-vivants. En collaboration avec Forge Falcons, Halo Studios met à disposition trois cartes sur ce mode de jeu : Countdown of the Dead, Night of the Dead et Installation of the Undead. Les joueurs se souviendront peut-être des Forge Falcons pour leur travail sur la fonction Forge de Halo, qui a permis de créer des modes de jeu uniques tels que Battle Royale et Helldivers 2.

Quid des récompenses ?

Naturellement, nouvelle opération signifie nouvelles récompenses. Le Pass vous permettra d’obtenir un nouvel ensemble d’armures à thème appelé Spartanstein, ainsi que de l’armure légendaire Pestilent Winds FX. De plus, en visitant la boutique d’échange de Halo Infinite, les joueurs pourront utiliser leurs points Spartan pour acheter davantage d’objets de personnalisation issus d’opérations passées. Vous y trouverez par exemple les packs Stellar Eclipse et Molten Chrome, contenant des ensembles d’armures, des accessoires, des revêtements d’armures et bien plus encore.

Alors, prêts pour affronter les morts-vivants dans Halo Infinite ? Si vous l’êtes, Operation : Haloween est déjà disponible au jeu et se terminera le 5 novembre prochain. Voici sa bande-annonce de lancement :