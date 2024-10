Découvrez le PicoFlix de JMGO : l’innovation portable ultime

Le marché des projecteurs portables accueille un nouvel arrivant de taille avec le lancement du PicoFlix par JMGO. Ce projecteur se distingue par sa portabilité, son design unique et ses fonctionnalités avancées. Découvrons ensemble ce qui rend ce produit vraiment exceptionnel.

Design emblématique et portabilité du PicoFlix

Le PicoFlix impressionne par sa taille compacte et son design emblématique à cardan. Pesant seulement 1,3 kg, il est aussi léger que robuste. Son boîtier en alliage d’aluminium assure une durabilité sans compromis sur la portabilité. Grâce à son système de réglage à 127 degrés, ce projecteur s’adapte à toutes les surfaces. Que ce soit un mur, un plafond ou des angles atypiques, il s’ajuste avec facilité.

Technologie FlexiSmart pour une projection facile

La technologie FlexiSmart Intelligent transforme l’expérience utilisateur. Avec la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, les projections sont rapides et précises. Le PicoFlix ajuste automatiquement l’image et aligne parfaitement l’écran. Une fonction de protection intelligente des yeux diminue la luminosité, garantissant ainsi sécurité et confort. Les utilisateurs bénéficient d’une projection sans effort grâce à ces innovations.

Qualité d’image et intégration Google TV

Avec une lampe LED de qualité supérieure et une résolution de 1080P FHD, le PicoFlix offre des images éclatantes. Il peut projeter jusqu’à 150 pouces, transformant tout espace en cinéma personnel. Grâce à l’intégration de Google TV, il propose un accès à plus de 10 000 applications. Netflix, YouTube et Prime Video sont accessibles en un clic, faisant de ce projecteur un centre de divertissement complet.

Le PicoFlix de JMGO se distingue par son design, sa technologie et sa polyvalence. Disponible dès maintenant, il s’adresse aux amateurs de divertissement cherchant une solution portable et performante. Avec un prix attractif, il révolutionne véritablement le marché des projecteurs portables.

