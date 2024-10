Dragon Ball : Sparking ! Zero bat Tekken 8 et Street Fighter 6 avant sa sortie !

Le nouveau jeu Dragon Ball : Sparking ! Zero fait déjà un tabac avant même sa sortie officielle. Disponible depuis quelques jours en accès anticipé, ce titre n’a pas encore vu le jour en version standard. Et pourtant, il écrase déjà des franchises emblématiques. Il dépasse ainsi des titres comme Tekken 8, Street Fighter 6, et même Mortal Kombat sur Steam. En l’espace de quelques heures, le jeu a conquis les classements de la plateforme avec des chiffres impressionnants. Non seulement les fans de la série sont au rendez-vous, mais Sparking Zero pourrait devenir l’un des plus grands succès de jeu de combat jamais vu sur PC.

Dragon Ball : Sparking ! Zero, un énorme succès sur Steam

L’enthousiasme autour de Dragon Ball : Sparking ! Zero a commencé dès son annonce surprise durant les finales du Dragon Ball FighterZ World Tour 2023. Bandai Namco a su captiver les fans avec la promesse de faire revivre l’esprit de Budokai Tenkaichi 3, un titre emblématique de la PlayStation 2. Ce retour nostalgique a immédiatement enflammé les joueurs. Et cet enthousiasme semble bien se refléter sur les chiffres du jeu. Le titre est en effet déjà accessible 3 jours avant sa sortie. Cela concerne toutefois seulement les personnes ayant précommandé l’Edition Deluxe ou l’Edition Ultimate.

Le lancement anticipé a battu des records impressionnants. Le nombre de connexions a atteint un pic de plus de 91 000 joueurs simultanés sur Steam en quelques heures. Pour un jeu de combat sur PC, un tel chiffre est particulièrement impressionnant. La majorité des fans de ce genre préfèrent en effet souvent les consoles. Dragon Ball : Sparking ! Zero dépasse ainsi largement les audiences de Tekken 8 et Street Fighter 6, qui sont pourtant des mastodontes du genre. Par comparaison, Street Fighter 6 avait atteint un pic de 70 000 joueurs à son lancement, tandis que Tekken 8 n’a pas encore réussi à dépasser ces seuils. Les critiques spécialisées ne tarissent pas d’éloges non plus, avec un score de 93 % « Très positif » sur Steam et une moyenne de 82/100 sur Metacritic.

L’attrait du jeu repose aussi sur son contenu massif avec plus de 180 personnages jouables, ainsi que des modes de jeu incluant le splitscreen à deux joueurs. La sortie officielle pour la version Standard, prévue pour le 11 octobre 2024, promet de pousser encore plus loin cet engouement. Dragon Ball : Sparking ! Zero est disponible sur la PlayStation 5, les Xbox Series X|S, et PC pour un prix de base de 69,99 €.

En attendant, découvrez la bande-annonce du jeu :