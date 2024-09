DiliTrust renforce son leadership avec l’acquisition de doeLEGAL

DiliTrust, un leader des solutions juridiques et de gouvernance d’entreprise, continue son expansion internationale. La société française annonce l’acquisition de doeLEGAL, une LegalTech américaine spécialisée dans l’Enterprise Legal Management (ELM).

dilitrust acquiert doeLEGAL pour renforcer son offre juridique

Cette acquisition marque une étape clé pour DiliTrust. Elle permet à l’entreprise de renforcer sa gamme de solutions. doeLEGAL apporte des compétences reconnues en matière de Matter Management et e-Billing. Ces nouvelles fonctionnalités complètent son offre déjà diversifiée.

expansion internationale : DiliTrust cible le marché nord-américain

DiliTrust ne cache pas ses ambitions internationales. En acquérant doeLEGAL, l’entreprise vise à étendre sa présence sur le marché nord-américain. Yves Garagnon, PDG du groupe, souligne que cette acquisition illustre l’ambition de devenir un leader mondial. La société renforce ainsi la position de la France comme moteur d’innovation dans le secteur de la LegalTech.

synergie et innovation au cœur de l’acquisition de doeLEGAL

La synergie entre DiliTrust et doeLEGAL est évidente. Les deux entreprises partagent une vision commune axée sur la simplification et l’optimisation des opérations juridiques. Grâce à ce rachat, elle propose une suite de solutions plus complète. Elle intègre la gestion des contrats, des entités légales, et des conseils d’administration dans une plateforme unifiée et sécurisée.

dilitrust : des solutions juridiques sécurisées et performantes

DiliTrust est engagée à offrir des outils juridiques performants et sécurisés. L’entreprise souhaite simplifier les processus et optimiser les ressources des directions juridiques. Avec l’acquisition de doeLEGAL, elle renforce cette mission en apportant des solutions innovantes aux défis juridiques actuels.

En résumé, l’acquisition de doeLEGAL par DiliTrust représente une avancée stratégique majeure. Elle permet d’enrichir l’offre de services et de s’imposer comme un acteur incontournable sur le marché nord-américain. Cette expansion internationale renforce la position de DiliTrust en tant que fournisseur de solutions juridiques sécurisées et performantes.

