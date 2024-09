TUTO – iPhone : comment réparer l’écran rose de la mort ?

Nous savons tous qu’iOS est souvent loué pour sa fluidité et sa fiabilité. Mais, même les meilleurs systèmes peuvent rencontrer des problèmes, et pour l’iPhone, l’un des plus étranges est ce qu’on appelle « l’écran rose de la mort ». Ce nom peut paraître drôle ou exagéré, mais il décrit une situation bien réelle où l’écran de l’appareil devient totalement rose, rendant son utilisation impossible. Ce problème touche non seulement les anciens modèles, mais aussi les plus récents, comme l’iPhone 13. Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour résoudre ce problème.

Solution n°1 : Redémarrer l’iPhone pour débloquer l’écran rose

L’une des méthodes les plus simples et les plus rapides pour résoudre l’écran rose de l’iPhone est de redémarrer l’appareil. En effet, dans de nombreux cas, ce bug peut être temporaire, et un simple redémarrage peut suffire à rétablir le fonctionnement normal.

Pour cela, vous devez appuyer et maintenir le bouton d’alimentation, puis faire glisser le bouton rouge qui apparaît sur l’écran pour éteindre l’iPhone. Si votre iPhone reste figé sur l’écran rose, il faut alors forcer le redémarrage.

Pour forcer le redémarrage :

Sur les iPhone X et les modèles plus récents, il suffit d’appuyer rapidement sur le bouton de volume haut, puis sur le bouton de volume bas. Ensuite, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Pour les iPhone 7 et 7 Plus, maintenez simultanément le bouton de volume bas et le bouton latéral jusqu’à ce que l’iPhone redémarre.

Enfin, pour les modèles plus anciens comme l’iPhone 6, appuyez et maintenez enfoncés les boutons d’accueil et latéral en même temps jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Solution n°2 : Mettre à jour iOS pour éviter les bugs liés à une ancienne version

Parfois, l’écran rose de la mort est causé par une version obsolète d’iOS. En effet, des bugs peuvent apparaître sur d’anciennes versions du système d’exploitation, qui n’ont pas encore reçu les correctifs nécessaires.

Pour vérifier si une mise à jour est disponible, allez dans les paramètres de votre iPhone. Une fois dans le menu, suivez ces étapes :

Ouvrez « Général ».

Cliquez sur « Mise à jour du logiciel ».

Si une mise à jour est disponible, appuyez sur « Télécharger et installer ».

Solution n°3 : Utiliser le mode de récupération pour restaurer l’iPhone

Si votre iPhone reste bloqué sur l’écran rose et que vous ne pouvez pas le redémarrer, vous pouvez essayer de le mettre en mode de récupération. Ce mode permet de restaurer l’iPhone à une version fonctionnelle d’iOS en utilisant iTunes. Cette solution est particulièrement utile si vous n’avez pas réussi à résoudre le problème avec les étapes précédentes.

Voici comment procéder :

Ouvrez iTunes sur votre ordinateur et connectez votre iPhone. Une fois l’iPhone connecté, forcer un redémarrage comme décrit dans la première solution pour le mettre en mode de récupération. Une fois que votre iPhone est en mode de récupération, iTunes détectera un problème et vous proposera deux options : « Restaurer » ou « Mettre à jour ». Vous pouvez choisir de restaurer votre appareil à partir d’une sauvegarde ou de mettre à jour le logiciel pour résoudre le problème.

Solution n°4 : Utiliser un logiciel professionnel de réparation iOS

Si les solutions précédentes n’ont pas fonctionné, il existe des logiciels professionnels spécialement conçus pour diagnostiquer et résoudre les problèmes complexes du système iOS, y compris l’écran rose de la mort. L’un des outils les plus populaires est le iOS System Recovery, un logiciel capable de réparer divers problèmes d’affichage et de système sans perte de données.

Voici comment utiliser ce logiciel :

Téléchargez et installez iOS System Recovery sur votre ordinateur. Connectez votre iPhone à l’ordinateur et sélectionnez l’option « Récupération du système iOS ». Vous aurez le choix entre deux modes : « Standard » (qui ne supprime pas les données) et « Avancé » (qui efface toutes les données). Il est recommandé de commencer par le mode standard. Suivez les instructions à l’écran pour guider votre iPhone en mode de récupération ou en mode DFU. Une fois le firmware téléchargé, le logiciel résoudra automatiquement le problème de l’écran rose.

Si après avoir essayé toutes ces méthodes, votre iPhone continue d’afficher l’écran rose, il est probable que le problème soit matériel plutôt que logiciel. Dans ce cas, la seule solution est de contacter le support Apple ou de vous rendre en magasin pour une réparation professionnelle.

Vous pouvez prendre rendez-vous dans un Apple Store ou contacter le support en ligne. Le technicien sera alors en mesure de diagnostiquer plus précisément le problème et, si nécessaire, de remplacer des composants défectueux.