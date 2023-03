PS5 : la mise à jour 7.0 est disponible, voici les nouveautés

Une nouvelle mise à jour est maintenant disponible sur PS5. Prenant le numéro de version 7.0, elle apporte un grand nombre de nouveautés aux utilisateurs. Nous pouvons notamment souligner l’intégration du chat vocal Discord ou encore la VRR sur les écrans 1440p. D’autres changements mineurs, mais bienvenus, sont aussi de la partie.

Au début du mois de février 2023, nous vous annoncions la disponibilité de la bêta de la version 7.0 du firmware de la PS5. Cette phase de test est maintenant terminée, laissant ainsi place à un déploiement auprès de tous les joueurs.

Dans un billet de blog, Sony partage ainsi l’ensemble des nouveautés ajoutées aux PS5. Pour commencer, parlons de la plus importante : l’arrivée du chat vocal Discord sur PS5. Il est ainsi possible de discuter avec vos amis présents sur la plateforme. Pour cela, vous devez lier un compte PlayStation Network et Discord, puis lancer le chat vocal depuis l’application mobile ou sur PC afin de lancer un chat vocal sur PS5.

D’autres améliorations « sociales » sont annoncées avec la mise à jour 7.0 de la PS5. Nous pouvons citer la possibilité de lancer ou demander un partage d’écran depuis le profil d’un ami ; une nouvelle icône « Rejoindre la partie » dans les chats de Party ; une nouvelle tuile « Amis qui jouent » ; ou encore l’envoi manuel de captures d’écran vers l’application PlayStation App.

Le second gros changement se passe du côté des options de jeu, avec la prise en charge du taux de rafraichissement variable (VRR) pour les écrans ayant une résolution 1440p. À noter, il est toujours nécessaire que votre moniteur ou TV ait un port HDMI 2.1 pour proposer cette solution. En plus de cela, nous apprenons l’arrivée d’options de personnalisation intéressantes : la possibilité de trier ou filtrer la bibliothèque de jeux ; et l’ajout de prérégragles de jeux permettant de déterminer qui peut rejoindre votre partie ou qui peut inviter d’autres joueurs pendant une session multijoueur

Pour finir, Sony dévoile des fonctionnalités d’accessibilité et de facilité d’utilisation pour la PS5 avec la mise à jour 7.0 : deux nouveaux moyens d’accéder aux données sauvegardées d’une PS4 sur PS5 (envoie d’une notification lorsque vous installez un jeu PS4 ou PS5 et que vous avez une sauvegarde PS4, la sélectionner permet de télécharger les données de sauvegarde) ; le transfert de données entre consoles PS5 en Wi-Fi ou via un câble LAN ; l’amélioration du lecteur d’écran ; et la mise à jour sans fil du logiciel de la manette DualSense.

