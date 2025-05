DreadOut : Digital Happiness annonce un nouveau chapitre pour les fans d’horreur 

Une lycéenne, un smartphone et un monde surnaturel terrifiant : voilà trois éléments qui ont fait le succès de DreadOut. Ce petit jeu d’horreur du studio indonésien Digital Happiness a fait frissonner plus d’un, avec son gameplay original misant sur l’immersion. Après deux jeux principaux et un standalone, Digital Happiness revient pour dévoiler le retour de DreadOut dans non pas un, mais deux annonces. Aficionados de frissons, marquez vos calendriers !

Un nouvel opus avec DreadOut 3…

Une fois de plus, Linda Meilinda est prête à vivre une aventure terrifiante dans le troisième opus du jeu d’horreur DreadOut. Il y a quelques heures, Soft Source Publishing et le développeur Digital Happiness ont annoncé l’arrivée de DreadOut 3, uniquement sur PC via Steam pour le moment. Le jeu sortira en 2026, “certainement après la sortie de Grand Theft Auto VI”, selon les deux studios.

Dans DreadOut 3, la protagoniste Linda Meilinda est désormais membre d’un groupe appelé les Keepers of the Dark. Gardienne de l’obscurité, elle devra traverser un terrier interdimensionnel pour “trouver la source d’un pouvoir invisible qui menace l’équilibre entre la lumière et l’obscurité”. Le smartphone est encore au centre du gameplay, permettant à Linda de naviguer entre la vision classique à la troisième personne et une vue subjective.

Regardez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

…et en attendant, une compilation remasterisée

Pour faire patienter les fans, Digital Happiness dévoile enfin l’arrivée de DreadOut Remastered Collection sur PC via Steam. Également disponible sur PS5 et Nintendo Switch depuis le 16 janvier dernier, cette compilation réunit le premier DreadOut et le standalone DreadOut: Keepers of the Dark.

Dans DreadOut, les joueurs incarnent toujours la lycéenne Linda Meilinda. Lors d’une excursion scolaire, la jeune fille se retrouve piégée dans une ville abandonnée peuplée d’esprits malveillants. Keepers of the Dark, quant à lui, voit Linda plonger dans le « Monde des Miroirs », un univers parallèle composé de huit domaines hantés. Avec son smartphone et un appareil photo reflex, elle doit alors affronter des entités surnaturelles pour sortir de ces cauchemars.

