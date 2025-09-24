DXC Technology accélère l’adoption de l’IA avec un centre innovant

DXC Technology vient de franchir une nouvelle étape. L’entreprise annonce le lancement d’un centre mondial de compétences en intelligence artificielle à Varsovie. Cette initiative vise à aider les entreprises à adopter l’IA plus rapidement et efficacement. Voyons comment ce centre devient un atout pour l’innovation et la croissance.

Le nouveau centre de compétences en IA de DXC à Varsovie

Le centre de Varsovie rassemble déjà 500 experts en données et IA. Ces spécialistes accompagnent des clients du monde entier pour exploiter la puissance de l’IA. Avec ce nouvel espace, DXC Technology renforce un réseau mondial : d’autres centres existent en Bulgarie, Inde, Philippines et Espagne.

Ce centre se base sur trois piliers : une infrastructure cloud robuste, une interface d’IA intuitive, et un pôle centralisé de recherche et développement.

Des solutions innovantes pour l’adoption de l’IA en entreprise

Le centre de Varsovie aide les organisations à rationaliser leurs opérations, à innover et à réduire leurs coûts. Les équipes travaillent sur des plateformes comme AI Workbench, une solution qui combine conseil, ingénierie et services sécurisés.

Grâce à l’IA générative, les entreprises peuvent prendre de meilleures décisions et augmenter leur efficience. Les 30 agents intelligents d’AI Workbench aident à réagir instantanément aux changements et respecter les normes de sécurité.

Collaboration entre DXC Technology et Ferrovial

La société Ferrovial, un géant mondial de l’infrastructure, fait partie des premiers à bénéficier du centre. Ses équipes utilisent déjà AI Workbench pour optimiser leur gestion interne et renforcer la sécurité. Selon Javier Lázaro, directeur du centre numérique de Ferrovial, cette collaboration leur permet de rester à la pointe de l’innovation.

L’impact mondial des centres d’IA de DXC Technology

Ce nouveau centre s’intègre dans un véritable écosystème mondial d’innovation. Les experts polonais échangent avec leurs collègues du monde entier. Ensemble, ils créent des solutions concrètes, adaptées à chaque secteur d’activité et à chaque région. Pete McEvoy, directeur général pour la donnée et l’IA chez DXC, insiste sur l’importance de proposer des innovations efficaces et durables.

Pour résumer, DXC Technology accélère l’adoption de l’IA grâce à son centre de compétences de Varsovie. Les entreprises bénéficient de solutions sur mesure, d’un accompagnement d’experts et d’une vision globale. C’est une étape décisive pour la modernisation et la transformation numérique à l’échelle internationale.

Lisez notre dernier article tech : Innovation spectaculaire : maîtrisez la création avec le nouveau Philips 5K pour booster votre productivité