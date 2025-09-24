Innovation rassurante : HUAWEI WATCH D2 révolutionne la santé cardiaque au quotidien

HUAWEI ne cesse de repousser les limites de l’innovation avec ses objets connectés. Lors du Congrès 2025 de la Société Européenne de Cardiologie (ESC), le géant chinois a profité d’un espace dédié baptisé HUAWEI HEALTH pour lever le voile sur la nouvelle génération de montres connectées santé. En vedette : la HUAWEI WATCH D2, notamment conçue pour un suivi précis de la santé cardiovasculaire. Prévue pour une sortie mondiale dès le 19 septembre 2025, cette montre promet de révolutionner la gestion de la tension artérielle et des troubles du rythme cardiaque au quotidien.

La HUAWEI WATCH D2 : un concentré de technologie médicale validé par la communauté scientifique

Dans un contexte où plus de 245 millions de personnes souffrent d’hypertension dans le monde, la HUAWEI WATCH D2 mise gros. Grâce à la technologie TruSense™ développée par la marque, cette montre connectée permet des mesures précises et continues de la tension artérielle — de jour comme de nuit, y compris pendant le sommeil et les activités courantes. HUAWEI annonce également une détection avancée des arythmies, certifiée pour sa fiabilité et sa justesse via la norme internationale AAMI/ESH/ISO.

Ce n’est pas tout : la WATCH D2 obtient la double certification CE MDR (Union européenne) et NMPA (Chine) de classe II, gage d’excellence et d’utilisation sécurisée dans la vie de tous les jours. De plus, des experts mondiaux comme le Professeur George Stergiou ou le Professeur Junbo Ge valident son intérêt pour un suivi complet de la santé cardiaque, ainsi, la gestion des paramètres clés, comme l’ECG ou la variabilité de la fréquence cardiaque, devient vraiment accessible.

Design, confort et précommande : la WATCH D2 fait peau neuve

Qui a dit qu’on devait choisir entre santé et style ? HUAWEI ajoute une option de couleur bleu sophistiqué à la WATCH D2, aux côtés des classiques noir et blanc. Plus légère que jamais (10 g de moins !), équipée d’un bracelet inspiré de la peau de requin, la montre s’adapte à tous les poignets et toutes les envies grâce à son système de bracelets à libération rapide et un design unibody élégant de 26 mm.

Pour ne rien rater, la marque ouvre les précommandes dès le 1er septembre 2025 sur le HUAWEI Store et Amazon. En prime, un bon d’achat de 30 € récompensera les plus rapides avant le lancement officiel du 19 septembre.

En révolutionnant la surveillance cardiaque avec technologie et élégance, HUAWEI confirme son leadership sur le marché des wearables et par conséquent place la santé personnalisée à portée de main. Ainsi, la santé connectée vous inspire ? Dites-nous si vous envisagez de sauter le pas avec la WATCH D2 et partagez vos expériences en commentaire !