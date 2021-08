Epic Games Store : les jeux gratuits jusqu’au 12 août 2021

Le second jeu disponible gratuitement depuis l’Epic Games Store est Minit, un jeu développé par le studio indépendant Vlambeer et édité par Devolver Digital. Le petit point insolite de cette aventure est le fait que vous n’avez que 60 secondes pour jouer. En si peu de temps, vous devrez en apprendre un peu plus sur l’environnement qui vous entoure afin d’aider divers personnages et découvrir les secrets alentours. Votre but est cependant bien précis : lever cette malédiction des une minute.