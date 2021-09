Epic Games vs Apple : le retour de Fortnite sur l’App Store ?

Le procès opposant Apple et Epic Games vient d’aboutir à un premier verdict. Le tribunal a accordé une victoire au studio de jeux vidéo qui développe Fortnite. L’App Store va devoir assouplir ses règles concernant les paiements in-app de son magasin d’application.

Le procès Epic contre Apple avance

Vous n’avez pas encore entendu parler du procès qui oppose Apple et Epic Games ? Petit rappel. En août 2020, Epic Games décide de contourner le système de paiements de l’App Store afin d’échapper à la commission de 30 % d’Apple sur les achats in-app réalisée sur iPhone. Alors le jeu mobile du moment Fortnite bat tous les records. Le jeu rapporte des millions de dollars à son éditeur qui voit d’un mauvais œil la commission de 30% récupérée par Apple.

Réaction immédiate d’Apple, Fortnite est banni de l’App Store, l’application n’est plus jouable sur iPhone et iPad. Un coup dur, mais Epic Games s’y attendait et avait déjà prévu d’Attaquer en justice si cette situation arrivait. Commence alors la guerre entre les deux géants du numérique.

Dès 2022, Apple va finalement accepter que certaines applications intègrent un lien vers leur site web pour proposer aux internautes de régler leurs achats. Cet assouplissement de taille est réservé aux applications de lecture de contenus, comme Netflix ou Spotify.

Après des mois de procès, la juge Yvonne Gonzalez Rogers vient de rendre second verdict, après le premier il y a quelques mois. Le tribunal a tranché en faveur du studio.

Pas de retour de Fortnite sur l’App Store pour le moment

Les applications de jeux vidéo n’étaient pas concernées par cet assouplissement. Mais désormais, Apple va devoir permettre aux développeurs de jeux d’intégrer un lien sur leurs apps. Concrètement, Epic Games pourra renvoyer les joueurs vers son site web directement depuis l’application Fortnite.

Cependant, Fortnite n’est toujours pas de retour sur l’App Store. La juge a d’ailleurs estimé qu’Apple n’était pas contraint légalement d’accepter le retour du jeu sur sa boutique.

D’après le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, cette mesure n’est d’ailleurs pas suffisante pour justifier le retour de Fortnite sur l’App Store.

“La décision d’aujourd’hui n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs. Fortnite reviendra sur l’App Store et iOS quand Epic pourra proposer le paiement via l’application en concurrence loyale avec le paiement via l’application Apple” Tim Sweeney, PDG d’Epic Games

Le PDG et fondateur d’Epic refuse de devoir envoyer les joueurs en dehors de l’application pour finaliser leurs achats. Sans surprise, Epic Games a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel à la décision du tribunal.

