Spotify vous propose d’améliorer vos playlists avec Enhance

Spotify a annoncé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité d’amélioration des listes de lecture. Disponible exclusivement pour les abonnés Premium, Spotify a commencé à déployer cette fonctionnalité qui aidera ses utilisateurs à obtenir des « recommandations de chansons parfaites ».

Spotify Enhance : améliorez vos playlists

Les algorithmes de Spotify ont un haut degré de connaissance des utilisateurs. Plus ils utilisent le service de streaming, plus Spotify les connaît et sait ce qu’ils aiment entendre, améliorant ainsi ce qui est proposé. A partir de cet algorithme,

La fonctionnalité fonctionne via un nouveau bouton Améliorer qui apparaît maintenant en haut de vos playlists. Appuyez dessus pour l’activer, ce qui amène l’algorithme de Spotify à ajouter automatiquement les chansons recommandées qui, selon lui, s’intégreront à votre liste de lecture.

Les chansons recommandées par l’amélioration seront marquées d’une icône vert vif pour indiquer qu’elles ne faisaient pas partie de votre liste d’origine et pourront être ajoutées de façon permanente en appuyant sur l’icône « + » qui apparaît à côté de la chanson.

Une fonctionnalité déployée ce mois-ci

Les chansons ajoutées via Enhance ne remplaceront ni ne gâcheront pas vos chansons de playlist existantes. Elles peuvent facilement être supprimées en désactivant simplement le bouton Améliorer en haut de votre liste de lecture. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier des recommandations qui noient vos chansons originales. En effet, Spotify n’ajoutera au maximum que 30 chansons, et les ajouts seront espacés de deux pistes minimum.

Les listes de lecture améliorées sont disponibles sur Android et iOS et devraient être déployées au cours du prochain mois pour les abonnés Spotify Premium dans les pays suivants : Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Liechtenstein. La société précise qu’elle déploiera la fonctionnalité dans d’autres pays à l’avenir.

