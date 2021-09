Test – Roborock H7 : La nouvelle référence des aspirateurs balais

Roborock est connu pour ses aspirateurs-robots, avec des rapports qualités prix toujours aussi intéressants. Cependant, la marque chinoise dispose aussi d’aspirateurs-balais dont la seconde génération arrive avec le Roborock H7. Nous vous proposons notre test complet du dernier modèle, le H7.

Design et ergonomie de l’aspirateur

Si vous tenez le Roborock H6 jusqu’au H7, vous ne pourrez pas faire la différence. C’est un bon point, car le design est plutôt sympa et réussi. En cas, il n’a pas besoin d’avoir un changement de conception chaque année. Nous sommes dans une norme de design très appréciable et propre. L’ensemble apparaît comme robuste et solide. Son design ergonomique est très similaire à celui du Dyson : le système de filtrage au bloc moteur, au collecteur et à la poignée. Cela transforme l’aspirateur-balai en aspirateur à main. L’écran OLED de 1,3 pouce affiche le pourcentage de puissance restante, le mode d’utilisation et quelques notifications pour la maintenance des équipements.

Comme son prédécesseur, le Roborock H7 est également livré avec une multitude d’accessoires. Cela comprend la brosse à épousseter, un suceur plat, un tube flexible, une brosse à tapis et une mini-brosse motorisée, en plus du quai, qui est magnétique. Ainsi, les accessoires se fixent beaucoup plus facilement et prennent moins de place. Nous avons énormément apprécié cela. Le fabricant a prévu la possibilité de ranger ces appendices sur la base murale du H7 grâce à des aimants : un système novateur et astucieux !

En matière d’ergonomie, l’aspirateur est assez léger malgré ses fonctionnalités nombreuses. Pour encore plus de polyvalence, il est aussi possible de détacher le tube d’aspiration afin de bénéficier d’un aspirateur à main. Dans ce cas, on peut même clipser différents accessoires livrés avec le Roborock H7. Dans cette configuration, le H7 ne pèse que 1,38 kg, ce qui est particulièrement léger. Résultat, il ne fatigue pas le bras même lorsque la séance de ménage se prolonge.

Fonctionnalités

L’aspirateur Roborock H7 est certifié TÜV Rheinland pour offrir une aspiration constante, ce qui signifie qu’il ne perd pas de la puissance lorsque le collecteur est plein ou que la batterie commence à s’épuiser.

Dans les faits, c’est le cas. L’aspirateur possède vraiment une excellente puissance d’aspiration, avec globalement une satisfaction à n’importe quel niveau. D’une manière ou d’une autre, le H7 ramasse une tonne de poussière, de saleté, de poils d’animaux et d’autres débris, ce qui montre à quel point le H7 est puissant. Il ramassera des choses que vous ne verrez même pas. Roborock dit qu’il ramassera des débris aussi petits que 0,3 micromètre. Dans les faits, nous avons constaté une propreté sans nom. Malheureusement nous avons remarqué que les déchets avaient parfois tendance à se coincer dans la bouche d’aspiration entre le tube et le sac, ce qui reste la petite déception.

Par contre, le moins que l’on puisse dire c’est que le H7 fait du bruit. Lorsqu’il fonctionne à la puissance minimale, nous avons mesuré un niveau sonore de 68 dB, ce qui reste supportable à l’oreille. En revanche, placé sur la puissance maximale, le H7 émet tout de même 75 db, ce qui est quand même important.

Des accessoires efficaces et un écran parfait

Les accessoires supplémentaires expliqués ci-dessus facilitent l’utilisation du H7 pour d’autres tâches que le simple nettoyage de vos sols. Dans les faits, nous avons essayé de nettoyer une bouche d’aération, dans un garage, mais encore dans une voiture, et l’aspirateur n’a aucun problème pour aspirer. Très impressionnant !

Parlons de l’écran OLED. Vous vous posez surement de son usage ? Voici globalement à quoi il aura tendance à servir pendant l’usage du produit. L’écran du H7 affichera le mode que vous nettoyez, l’autonomie restante de la batterie et si la batterie est verrouillée. Il peut également être verrouillé afin que vous n’ayez pas à maintenir le bouton (ou la gâchette) enfoncé pendant tout le processus de nettoyage. Pour Le Café du Geek, par rapport à la génération précédente, c’est un autre bon ajout. De plus, pendant qu’il est en charge, il vous montrera à quel point il est chargé. Très pratique ! En fait, cet écran, c’est presque comme si Roborock avait collé un Xiaomi Mi Band sur le H7. L’écran est en plus de très bonne qualité, avec une excellente réactivité et fluidité. Faire des actions sera une simple formalité.

Autonomie

Avec le produit, vous pourrez nettoyer toute votre maison avec une seule charge. Il est évalué à 90 minutes avec une charge complète et en mode éco. Selon nous, la promesse est tenue. Les estimations de 90 minutes semblent vraies. Maintenant, en mode Max, il est évalué à 30 minutes environ selon nos tests. Il existe par défaut un mode Normal, qui vous durera environ 55 minutes avec une charge complète. C’est le mode de fonctionnement que nous vous recommandons par défaut.

Une charge complète nécessite 2 h 30 min, ce qui le place dans la moyenne des autres aspirateurs. Il est même meilleur que beaucoup de ses concurrents. D’ailleurs, le socle de charge peut vous servir de supports pour accessoires. C’est vraiment le top ça !

Conclusion

Selon nous, le Roborock H7 est un superbe aspirateur balai, qui sait faire face aux plus grands du marché. En effet, le produit possède beaucoup d’arguments très convaincants, comme sa rapidité de charge, sa puissance d’aspiration ou encore sa flexibilité. Le Roborock H7 est disponible à la vente depuis le 2 juin à un prix de 399 euros.