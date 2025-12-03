Actualités

Extensions Chrome piégées : 4,3 millions d’internautes victimes d’une vaste opération d’espionnage

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 3 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
extensions chrome

Pendant plusieurs années, des extensions Chrome et Edge apparemment légitimes ont été détournées pour espionner les internautes. Plus de 4,3 millions d’utilisateurs ont vu leurs données personnelles siphonnées sans le savoir, révélant l’ampleur d’une campagne de cyberespionnage menée par un groupe baptisé ShadyPanda.

Des extensions transformées en logiciels espions

Selon les chercheurs de Koi Security, 145 extensions disponibles sur les navigateurs Chrome et Edge ont subi des changements au fil du temps. Lors de leur lancement en 2018, elles semblaient inoffensives et ne présentaient aucune fonction malveillante. Toutefois, elles ont progressivement pris la forme de véritables outils d’espionnage. Plus précisément, elles sont capables de collecter l’historique de navigation, les cookies et même les recherches effectuées par les internautes.

Cette stratégie a permis aux pirates de rester discrets pendant près de sept ans. Les utilisateurs, convaincus d’installer des extensions utiles, ne pouvaient pas imaginer une exploitation à grande échelle de leurs données. Derrière cette opération se cachait ShadyPanda. Il s’agit d’un acteur malveillant qui a su profiter de la confiance accordée aux extensions pour bâtir un réseau massif de surveillance.

Une campagne d’espionnage d’une ampleur inédite

Pour les chercheurs, c’est l’un des cas les plus marquants de cyberespionnage lié aux navigateurs. En plus de la collecte de données, certaines extensions détournaient les moteurs de recherche. D’autres prenaient le contrôle du navigateur pour manipuler l’expérience en ligne des victimes.

Face à cette menace, Google et Microsoft ont dû réagir en supprimant les extensions incriminées. Toutefois, l’affaire démontre que même les plateformes les plus sécurisées peuvent subir des infiltrations. Pour les experts, cette attaque souligne l’importance de vérifier régulièrement les extensions installées. Pour les internautes, le mieux est de toujours privilégier celles provenant de sources fiables.

Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

