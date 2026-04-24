Fatal Fury: City of the Wolves fête son premier anniversaire avec Wolfgang Krauser et une mise à jour majeure

Fatal Fury: City of the Wolves souffle sa première bougie demain, et pour marquer le coup, SNK n’a pas fait les choses à moitié. Le studio nippo-saoudien a alors annoncé l’arrivée d’un patch anniversaire plein de nouveaux contenus, avec le retour du boss mythique Wolfgang Krauser. On a déjà tous les détails : découvrez-les dans les prochaines lignes.

Voir également : Dragon Ball Xenoverse 3, c’est officiel !

Un nouveau mode Histoire pour Fatal Fury: City of the Wolves…

Pour célébrer la première année de Fatal Fury: City of the Wolves, SNK a dévoilé les détails de la prochaine mise à jour majeure de son jeu de combat. Parmi eux, il y a le nouveau costume pour Kain, lui conférant une allure plus majestueuse et qui s’intègre mieux à la nouvelle histoire du jeu.

En parlant d’histoire, la mise à jour gratuite introduira un mode histoire baptisé Wolves’ Destiny. Selon SNK, il s’agit du tout “premier mode histoire de ce genre” dans l’histoire de la franchise Fatal Fury. Wolves’ Destiny prend place après les événements du mode arcade, et relate la bataille entre Krauser et Kain, l’ancien Empereur et le nouvel idéaliste de South Town. Plusieurs fins seront disponibles en fonction des choix de dialogues du joueur, avec un récit de plus de 15 000 mots entièrement doublé en japonais et en anglais. 150 nouvelles illustrations vont embellir le tout.

Ci-dessous la bande-annonce :

…avec plusieurs ajouts de contenu

La mise à jour apporte également son lot de changements dans le gameplay de Fatal Fury: City of the Wolves. Les combats “Ring Out” feront donc leur retour, jadis disponibles dans les jeux Real Bout: Fatal Fury. Les joueurs peuvent tester cette mécanique dans le nouveau stage “Second South Central”, où l’on voit Terry se faire projeter sur un train.

En outre, SNK a entièrement repensé les menus du jeu. Une fois la mise à jour disponible, les joueurs retrouveront sur l’écran principal le Battle Coliseum, de South Town Chronicles et du Menu Fighter’s Hub. Des raccourcis rapides seront également accessibles pour permettre aux joueurs d’accéder à des matchs en ligne en mode Entraînement.

Enfin, la mise à jour introduira une figure incontournable de la saga, qui n’est autre que Wolfgang Krauser. Le personnage bénéficie de contenus dédiés, à savoir un Arcade Mode centré sur sa quête de domination et une intégration dans Episodes of South Town, le mode solo à progression du jeu.

Tout ce beau monde sera disponible sur Fatal Fury: City of the Wolves le 24 avril 2026.