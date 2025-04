FBC: Firebreak s’offre un nouveau trailer de gameplay

Après le succès d’Alan Wake 2, le studio finlandais Remedy Entertainment revient pour nous donner des nouvelles sur son prochain projet multijoueur, FBC: Firebreak. Le FPS tiré de l’univers de Control a déjà dévoilé une bribe de gameplay le mois dernier. Et aujourd’hui, Remedy Entertainment semble avoir encore beaucoup à dire sur le jeu avec ce nouveau trailer de gameplay. Et ce n’est pas tout…

De quoi parle FBC : Firebreak ?

Le Galaxies Gaming Showcase 2025 du 17 avril dernier a été l’occasion pour Remedy Entertainment de dévoiler la suite sur son prochain FPS multijoueur FBC: Firebreak. Le studio à qui l’on doit les fameux Alan Wake et Control ont profité de l’évènement pour publier une nouvelle bande-annonce de gameplay du jeu, intitulée Hazards of the Job. Elle montre les agents de l’unité Firebreak affrontant des menaces paranormales au sein de l’Ancienne Maison, le siège du FBC.

Parmi ces dernières, il y a les fameuses substances gluantes explosives. Appréciez :

Dévoilé en octobre 2024, FBC: Firebreak est un jeu de tir coopératif à la première personne développé par Remedy Entertainment. Se déroulant dans l’univers de Control, le jeu propose une campagne multijoueur jusqu’à trois joueurs. Le studio finlandais a déjà confirmé qu’il est également jouable en solo et en duo. Toutefois, il est plus “optimisé” pour trois joueurs, selon lui.

Dans FBC: Firebreak, les joueurs incarnent des agents du Federal Bureau of Control (FBC en anglais). Leur mission consiste à contenir le Hiss, une menace paranormale sévissant au sein même de leurs locaux. Ils devront nettoyer dans la foulée le siège de la mystérieuse organisation gouvernementale américaine clandestine dans laquelle se déroulait le jeu Control.

Rendez-vous avec Remedy Entertainment le 24 avril

FBC: Firebreak sortira vers l’été 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il sera intégré en day one dans le Game Pass et PlayStation Plus. Il proposera également du cross-play, afin que les joueurs issus de différentes plateformes puissent tous jouer ensemble lorsque le jeu sortira. Enfin, Remedy promet d’en dévoiler un peu plus sur le jeu lors d’un prochain livestream, prévu pour le 24 avril.