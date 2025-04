XTransfer facilite avec succès les paiements pour les marchés émergents

Lors de la 137e Foire de Canton, XTransfer a fait sensation avec une nouvelle solution destinée aux entreprises du commerce international. L’objectif est simple : faciliter et sécuriser les transactions entre les PME chinoises et les marchés émergents. Découvrez comment cette innovation change le visage des échanges mondiaux.

XTransfer dévoile sa solution de paiement innovante à Canton

La 137e Foire de Canton a accueilli des milliers d’exposants venus du monde entier. Cette année, XTransfer s’est démarquée grâce à son compte en devise locale. Cette solution permet aux acheteurs étrangers de payer directement dans leur monnaie nationale. Elle élimine les intermédiaires bancaires et réduit les coûts pour les entreprises. Les paiements deviennent aussi plus rapides, parfois le même jour.

Les avantages du compte en devise locale pour les PME

De nombreuses PME chinoises rencontrent des difficultés lors des paiements internationaux. Les frais sont élevés, les délais longs et les risques financiers réels. Avec la solution XTransfer, ces obstacles disparaissent en grande partie. Les PME peuvent :

Recevoir des paiements dans plus de 30 devises locales.

Bénéficier d’un service sécurisé et simple à utiliser.

Travailler sereinement avec plus de 200 pays et régions.

Selon des clients comme le groupe industriel Hebei Ovison, cette solution leur permet d’élargir leur clientèle internationale sans contrainte de devise ou de délai.

XTransfer facilite le commerce avec les marchés émergents

Le commerce avec l’Asie, l’Afrique ou l’Amérique latine offre de véritables opportunités de croissance. Cependant, les problèmes de paiement restaient un frein majeur. XTransfer lève ces blocages avec une plateforme financière B2B dédiée. Plus de 600 000 entreprises chinoises en bénéficient déjà. L’entreprise se positionne ainsi comme un leader du paiement international sécurisé et rapide.

En conclusion, la présence de XTransfer à la Foire de Canton marque une évolution majeure pour le commerce transfrontalier. Grâce à ses solutions, les PME peuvent désormais toucher de nouveaux marchés et croître plus vite. L’avenir du commerce mondial s’annonce plus simple, plus sûr et plus inclusif grâce à l’innovation dans les paiements.

