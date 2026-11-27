Alors que la période des fêtes rime souvent avec repas copieux et horaires décalés, nombreux sont les Français à redouter le fameux « kilo des fêtes ». Mais à y regarder de plus près, tout ce stress semble largement surestimé ! En effet, selon une nouvelle étude menée par Withings, en partenariat avec Novo France, nos habitudes de fin d’année ne bouleversent pas autant notre santé qu’on pourrait le craindre. Alors, info ou intox sur les excès de fin d’année ? Plongeons dans les résultats pour démêler le vrai du faux !

Les fêtes : un impact modéré… et parfois bénéfique !

On le sait, chaque année, la question du poids refait surface au moment des fêtes. Pourtant, l’étude dévoile un chiffre étonnant : la prise de poids entre mi-décembre et début janvier s’élève en moyenne à +290 grammes seulement. Autrement dit, les excès culinaires ne laissent pas la trace attendue sur la balance.

Mais ce n’est pas tout. Pendant cette période, les Français dorment même 19 minutes de plus par nuit par rapport à novembre. D’ailleurs, pour beaucoup, la résolution « mieux dormir » sera d’autant plus facile à tenir en 2027 ! Cependant, côté activité physique, la tendance s’inverse. Contrairement à l’optimisme général, 62 % pensent maintenir leur activité. Pourtant, la réalité montre que plus de 4 Français sur 10 marchent 10 % de moins pendant les fêtes. Le 25 décembre s’impose même comme le jour le plus sédentaire de l’année.

Hommes, femmes, régions : santé et fêtes, des différences marquées

L’étude met aussi en lumière des disparités selon le sexe et la région. Les hommes se montrent plus confiants quant à leur santé… mais affichent aussi plus souvent du surpoids et des signaux d’alerte. Notamment, ces signaux concernent surtout le plan cardio-vasculaire et du sommeil. À l’inverse, bien que les femmes se sentent moins constantes, elles parviennent généralement à maintenir plus longtemps leurs objectifs de poids.

Et côté géographie, la Bretagne apparaît comme la région où l’on dort le plus. Tandis que l’Auvergne-Rhône-Alpes domine en matière de marche quotidienne. Mais attention : aucune région n’augmente son niveau d’activité physique après les fêtes. Cela prouve que la sédentarité ne s’efface pas d’un coup de baguette magique !

Résolutions, motivations : la santé durable avant tout

À l’aube de 2027, la santé reste le vœu numéro un chez les Français. Notamment via des objectifs réalistes et un suivi personnalisé. Bonne nouvelle, les chiffres Withings montrent que près de 58 % des utilisateurs gardent leur perte de poids neuf mois après. De plus, ceux qui reprennent le sport en janvier tiennent leur engagement sur le long terme.

Pour pousser les bonnes habitudes, Withings et Novo France lancent cette année un challenge bien-être inédit dans l’application Withings mi-janvier. L’idée ? Privilégier des défis progressifs (marche quotidienne, sommeil régulier…) et accompagner les utilisateurs dans la durée.

Au final, cette étude bouscule pas mal d’idées reçues et prouve que notre santé résiste plutôt bien aux fêtes ! Et vous, comment vivez-vous cette période festive ? Des astuces pour garder la forme ou des résolutions santé déjà en tête ? Dites-le-nous en commentaire et partagez vos conseils avec la communauté !