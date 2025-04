Fire Emblem: The Sacred Stones : Nintendo ressuscite un classique Game Boy Advance

Quand il s’agit de surfer sur la nostalgie, Nintendo reste toujours le maître. Après les récents retours sur scène de quelques classiques de RPG sur Switch, Big N annonce l’arrivée d’un autre titre du même genre à l’occasion de ses 30 ans. Et cette fois, c’est au tour de Fire Emblem: The Sacred Stones, l’exclusivité Game Boy Advance de 2005. Une occasion de redécouvrir cette franchise culte pour les abonnés Nintendo Switch Online.

Fire Emblem: The Sacred Stones fête ses 30 ans sur Switch Online

Sorti sur Game Boy Advance en 2004 au Japon et en 2005 en Occident, Fire Emblem: The Sacred Stones est un jeu de rôle tactique se déroulant dans le continent fictif de Magvel. Il suit l’histoire des jumeaux Eirika et Ephraim, prince et princesse du royaume de Renais. Les deux protagonistes s’engagent dans une lutte contre l’empire de Grado, lui-même manipulé dans l’ombre par une force maléfique.

Fire Emblem: The Sacred Stones souffle également ses 30 bougies cette année. Et quoi de mieux pour célébrer son anniversaire qu’un bon résurrection ? Dans une nouvelle bande-annonce, la firme rouge officialise donc l’ajout du RPG dans le service d’abonnement Nintendo Switch Online. Toutefois, il sera disponible en exclusivité pour les membres Expansion Pack. Ces derniers peuvent lancer le jeu depuis l’application Game Boy Advance sur Nintendo Switch, et bientôt la Switch 2.

Appréciez le trailer dans la vidéo ci-dessous :

Pour rappel, Nintendo propose deux niveaux d’abonnement au service Nintendo Switch Online. Le premier, coûtant 19,99 euros par an, prend en charge le multijoueur en ligne. Il offre également la possibilité de jouer aux titres classiques de la NES, de la SNES et de la Game Boy. Quant au deuxième abonnement, le Nintendo Switch Online + Expansion Pack, il est accessible au tarif de 49,99 euros par an. Il comprend tous les services de l’abonnement de base, des DLC gratuits pour divers jeux Nintendo Switch et l’accès à des jeux Nintendo 64, Game Boy Advance et Sega Genesis.